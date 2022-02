L’Adie remet trois prix Cré’Adie 2022

Trois entrepreneurs polynésiens ont été récompensés dans le cadre du concours Cré’Adie 2022, par l’Adie (Association pour le droit à l’initiative économique) et ses partenaires. En parallèle, la « Semaine pour créer sa boîte » a permis à l’organisme de rencontrer 150 personnes à Tahiti et dans les îles désireuses de créer leur entreprise.

Ils ont tenté l’entreprenariat avec l’Adie et cette année, ils sont trois à avoir été récompensés dans le cadre du concours Cré’Adie. Maria Haoatai a reçu le prix Rebond pour son activité de coiffure à Nuku Hiva. Lydie Bourda a reçu le prix économie sociale et solidaire pour son activité de réparation informatique à Papara. Et Teavai Marama a reçu le prix Jeunes pour son entreprise de transformation de bourre de coco à Mataeia. Ils ont chacun reçu un chèque de 120 000 francs. S’ils avaient la volonté et un projet, l’Adie leur a donné accès à du conseil et un financement. C’est l’objet de cette association nationale qui organise régulièrement des opérations pour rencontre de nouveaux porteurs de projets.

La semaine pour créer sa boîte : 150 rencontres

L’Association s’est aussi déplacée à la rencontre de futurs porteurs de projet. La Semaine pour créer sa boîte a permis à 11 conseillers et 10 bénévoles de l’Adie de se présenter à 142 potentiels entrepreneurs à Mahina, Tipaerui mais aussi Mataiva et Tikehau. « Certains n’auraient pas forcément osé franchir le pas de nos agences et du coup c’est nous qui sommes allés vers eux dans le cadre des événements organisés avec les mairies ou dans les quartiers » explique Vianney Lemaire directeur adjoint et directeur opérationnel de l’Adie Polynésie.