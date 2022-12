L’agresseur au couteau d’Orofero sera jugé le 2 février

Le procès en comparution immédiate du prévenu qui a infligé des coups de couteaux à trois membres de sa famille lundi dernier à Paea a été renvoyé au 2 février. Le quinquagénaire est en détention provisoire.

L’homme qui avait affligé des coups de couteaux à son frère et à deux autres membres de sa famille lundi après-midi à Paea, devait être jugé hier en comparution immédiate. Finalement, le quinquagénaire qui est, depuis l’agression, placé en détention provisoir, sera jugé le 2 février. En effet, les résultats des analyses de sang et les difficultés d’expression du prévenu empêchent pour l’heure d’y voir clair sur le déroulé exact des faits. D’après le conseil du prévenu, l’histoire est » plus complexe que ce qui est perçu ». Si le pire a été évité et que le pronostic vital des victimes n’est pas engagé, le casier du prévenu comporte deux mentions pour violences et menaces de mort en 2020 et 2021, a encouragé le tribunal a prononcer son maintien en détention.