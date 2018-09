L’Aranui met le cap sur Pitcairn

Habitué des Marquises, le cargo mixte Aranui 5 va mettre le cap pour la première fois sur l’île anglaise de Pitcairn en début d’année 2019. Deux voyages qui passeront par les Tuamotu (Tahanea et Amanu), les Gambier (Rikitea), les Australes (Raivavae et Rapa) et enfin l’île des révoltés du Bounty : Pitcairn.

Profitant du Congrès des communes, la compagnie Aranui a réuni mardi soir dans ses locaux de Motu uta les tavana de plusieurs îles et atolls des Tuamotu et des Australes pour évoquer avec eux les deux voyages inédits de la compagnie vers le Sud de la Polynésie. En effet, en janvier et en mars prochain, l’Aranui 5, habitué des Marquises, mettra le cap sur l’île anglaise de Pitcairn située au Sud-Est de Rikitea. La toute petite île britannique de 47 km² et d’une cinquantaine d’habitants est chargée d’une histoire en lien avec la Polynésie, puisqu’elle a accueilli les révoltés du HMS Bounty en 1790. Pour l’armateur de la compagnie, Philippe Wong, il s’agit de diversifier « dans le futur » les destinations desservies par l’Aranui.

Mardi soir, les tavana et représentants des communes de Tahanea, Amanu, Rapa ou encore Raiavave étaient présents pour caler les différentes étapes du futur voyage. Le maire de Nuku Hiva, Benoît Kautai, était également présent pour apporter son expérience des séjours touristiques de l’Aranui aux Marquises.

Sites touristiques, artisanat, horaires des cultes religieux… Toute la vie des îles visitées a été passée en revue, jusqu’aux emplacements des sanitaires. L’Aranui emporte avec lui plus de 220 touristes et plus d’une centaine de membres d’équipage. Sa venue va notamment faire doubler la population de Amanu l’espace de quelques heures. Il est donc essentiel de préparer cet évènement, comme l’explique Zelma Taurau de Rapa, particulièrement réjouie par l’initiative.

Pour les voyageurs intéressés par la croisière, il faudra néanmoins attendre, l’Aranui a déjà intégralement vendu ses réservations pour Pitcairn en 2019, mais promet qu’il rééditera le voyage en 2020.