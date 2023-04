L’assemblée nationale inaugure une salle Lafleur-Tjibaou

La présidente de l’Assemblée nationale Yaël Braun-Pivet a rendu hommage aux deux figures politiques de Nouvelle-Calédonie, l’indépendantiste Jean-Marie Tjibaou et le loyaliste Jacques Lafleur, en donnant leurs noms mercredi à une salle du palais Bourbon. Alors que les négociations sur le futur institutionnel du Caillou sont au point mort, les élus calédoniens, indépendantistes comme loyalistes, ont boudé la cérémonie. Avec Outremers 360°.

« Aller contre leur propre camp pour construire la paix, c’est en cela que ce sont des héros parce que ça demande du courage de la force de la détermination. Mais c’est à cela qu’on reconnaît les hommes d’État, et sûrement, eux à ce moment-là ont été de grands hommes d’État », a déclaré Yaël Braun-Pivet, dans cette salle proche de celle des Quatre colonnes.

L’inauguration a eu lieu en présence de deux membres de la délégation loyaliste Philippe Gomès et le député Philippe Dunoyer (Calédonie ensemble), mais en l’absence de la délégation indépendantiste et de la coalition Les Loyalistes, venus participer cette semaine à des discussions avec le gouvernement. Le ministre Jean-François Carenco, le directeur du quai Branly Emmanuel Kasarhérou, d’anciens Hauts commissaires en Nouvelle-Calédonie, ainsi que l’actuel représentant de l’État ou encore, le sénateur représentant l’aire coutumière des Nengone, Hyppolite Sinéwami avaient également fait le déplacement.

Pour la présidente de l’Assemblée nationale, Jean-Marie Tjibaou et Jacques Lafleur « doivent inspirer les générations d’élus qui leur ont succédé et au-delà, inspirer toutes les personnes qui ont une part à prendre dans la construction de l’avenir » de l’archipel calédonien. « Nous devons collectivement être en capacité de nous élever », a-t-elle ajouté.

Boycott des indépendantistes et de la plupart des élus loyalistes

Pour rappel, cette inauguration a lieu durant une semaine décisive dans les discussions sur l’avenir institutionnel calédonien, avec des bilatérales organisées avec Élisabeth Borne mardi, ainsi que Gérald Darmanin et Jean-François Carenco vendredi. L’État espère aboutir à une trilatérale réunissant indépendantistes et non indépendantistes autour d’une même table, bien que très peu probable. Un blocage des négociations qui s’est matérialisé lors de la cérémonie par l’absence de la plupart des élus calédoniens invités. La délégation indépendantiste présente à Paris a choisi de ne pas se déplacer, pas plus que la famille de Jean-Marie Tjibaou, « prévenue trop tard » d’après Calédonie la 1ere. Côté anti-indépendantiste, seuls Philippe Gomès et Philippe Dunoyer étaient présents. Le reste de la délégation pro-France, dont beaucoup d’alliés de Sonia Backès, pourtant membre du gouvernement parisien, ne voulaient « pas se prêter à un jeu de photos alors que le vrai sujet c’est ‘quand allons-nous enfin nous mettre autour de la table pour discuter ensemble, indépendantistes et non-indépendantistes avec l’État de notre avenir?' », comme l’a précisé Virginie Ruffenach, toujours au micro de Calédonie la 1ere.



Qu’importe pour Laurence Fazi-André, petite fille de jacques Lafleur, qui s’est dit « extrêmement ému » et « heureuse » de voir une salle consacrée à Jacques Lafleur et Jean-Marie Tjiabaou à l’Assemblée nationale. Elle a fait le lien avec l’inauguration de la « Place de la Paix » à Nouméa, le 26 juin 2022, date anniversaire de la signature de l’accord de Nouméa en 1988, mettant fin à plusieurs années d’affrontements violents en Nouvelle-Calédonie.

Au milieu de cette place trône désormais une statue des deux hommes et de leur historique poignée de main. « J’ai vu le moment de communion ce jour-là. Cette date du 26 juin est importante pour nous et qu’elle soit reconnue ici aussi montre que la Nouvelle-Calédonie est un exemple », a-t-elle poursuivi.