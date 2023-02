Le 10 mars, vous avez rendez-vous pour un quart d’heure de lecture national

Après le succès de la première édition, le Centre national du livre (CNL), en collaboration avec le Ministère de l’Education nationale et de la Jeunesse et l’ensemble des académies dont celles des Outre-mer, organise la 2e édition du « quart d’heure de lecture » national le 10 mars. Dans ce cadre, le CNL invite les structures intéressées par cet événement à s’inscrire et à partager leur initiative via les réseaux sociaux avec le #10marsjelis. Une façon de réaffirmer la place nécessaire de la lecture dans nos vies quotidiennes. Un sujet de notre partenaire Outremers360°.

Depuis quelque temps, les autorités publiques qui ont érigé la lecture en « grande cause nationale » par le Président de la République lui-même, multiplient les opérations pour donner le goût de la lecture aux citoyens, à commencer par les enfants et les jeunes, et les sensibiliser à ses bienfaits. Ainsi, après les Nuits de la lecture qui, chaque année depuis 2017, au mois de janvier, proposent à travers des thématiques différentes, des manifestations autour de la lecture, c’est au tour du « quart d’heure de lecture » national de prendre le relais et d’essayer de susciter l’envie de lire aux Français.

Ainsi, en 2018, le Ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse a déployé dans les écoles et les établissements scolaires le « quart d’heure de lecture ». Cette quinzaine de minutes consacrée à la lecture régulière en classe contribue à développer le plaisir de lire chez les enfants et à ritualiser cette pratique. Une pratique désormais étendue à tous avec le « quart d’heure de lecture » national. L’objectif de cet évènement étant d’inviter chacun à trouver ou retrouver le goût de lire en s’offrant, comme cela se pratique dans les écoles, 15 minutes de lecture dans sa vie quotidienne. Il s’agit également d’encourager toutes les organisations publiques et privées à mettre en place, en leur sein, des projets réguliers autour du livre et de la lecture.

Les Outre-mer très présents lors de la 1ère édition

En 2022 pour la 1ère édition du « quart d’heure de lecture » national, près de 2 000 structures s’étaient inscrites à travers toute la France permettant ainsi le succès de cette opération. Au-delà de la mobilisation des écoles et des établissements scolaires, 116 associations, 65 collectivités et administrations, 115 bibliothèques, médiathèques et réseaux de médiathèques, 172 entreprises ont participé à ce « quart d’heure de lecture ».

Les Outre-mer n’étaient pas en reste avec des opérations qui ont eu lieu en Guadeloupe, Guyane, Martinique, à La Réunion, en Nouvelle-Calédonie, à Wallis et Futuna et en Polynésie française avec notamment la participation de l’association des éditeurs de Tahiti et des Îles (AETI). Bref, de nombreuses manifestations et évènements autour du livre et des auteurs ont été organisés dans les outre-mer pour célébrer le plaisir de la lecture et des mots.

Le #10marsjelis sur tous les fronts

En 2023, le Centre national du livre renouvelle cette opération et appelle tous les citoyens et notamment ceux qui en sont les plus éloignés d’avoir son « quart d’heure de lecture » le 10 mars 2023 en optant pour un livre de leur choix (roman, nouvelle, essai, BD, conte, poésie, ouvrage documentaire…). Les associations, administrations, collectivités, entreprises et toutes les structures souhaitant rejoindre cet évènement sont invitées pour cette 2ème édition à s’inscrire sur le site internet de la CNL, à consulter le guide pratique et à partager leur initiative via les réseaux sociaux avec le mot-dièse #10marsjelis.

A la fin du mois de février, d’autres outils (tutoriel, vidéo, montages de textes, ressources audio….) seront disponibles sur le site du CNL. Les participants y trouveront les principales étapes proposées pour faciliter l’organisation de leur « quart d’heure de lecture » et contribuer ainsi à remettre la lecture au coeur de notre quotidien car, comme l’assure le Prix Nobel de littérature 2022, Annie Ernaux « lire agrandit les capacités de compréhension du monde, de sa diversité et de sa complexité ». Gageons que les Outre-mer et les Ultramarins devraient être encore plus nombreux lors de cette journée dédiée à la lecture.

