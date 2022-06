Le 22 juin sous le signe du don d’organes et de la greffe rénale

Le mercredi 22 juin est la Journée nationale de réflexion sur le don d’organes et la greffe. Elle est aussi, tout spécialement cette année, l’occasion pour les greffés et les personnels soignants de témoigner leur reconnaissance aux donneurs et à leurs familles. Rencontre avec Carine Domelier, infirmière de coordination au CHPF.

Depuis 2013, les transplantations rénales peuvent être réalisées au fenua : on compte aujourd’hui 130 patients qui ont pu être greffés à Tahiti, alors que seuls 106 patients avaient pu être opérés dans les 20 années précédentes, explique Carine Domelier, infirmière de coordination au CHPF,

Depuis plusieurs années, Carine Domelier, s’affaire sans relâche pour sauver la vie de nombreux Polynésiens victimes d’insuffisance rénale, « un véritable fléau qui ne cesse de croître ». C’est la 8e année qu’elle organise cette journée nationale en Polynésie, et après deux ans de crise sanitaire qui ont perturbé la greffe rénale, il faut reprendre la campagne d’information sur le sujet, « par en parler et faire parler, parce que ce n’est pas quelque chose dont on s’inquiète quand on n’est pas concerné. »

L’année dernière, le service a été fermé pendant 6 mois, et seulement 7 transplantations ont été réalisées. Il n’y a pas eu non plus d’évacuation sanitaire vers la métropole, les hôpitaux en France étant eux aussi partiellement fermés.

Cette année, l’accent sera mis sur l’acceptabilité du don d’organes dans la société polynésienne. Une conférence, avec notamment l’intervention d’un anthropologue polynésien, se tiendra le mercredi 22 juin de 8h15 à 10h30. Elle sera suivie d’une cérémonie de reconnaissance envers les donneurs, « parce que sans donneurs, on ne peut pas faire de greffe », conclut Carine Domelier.