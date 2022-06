Législatives – résultats partiels : Nicole Bouteau en tête dans la première circonscription

Des résultats partiels, basés sur 17350 bulletins dépouillés (soit environ 40% du total) placent Nicole Bouteau (Tapura) en tête des votes dans la 1ere circonscription (Papeete, Pirae, Arue, Moorea, Tuamotu, Marquises) devant Tematai Le Gayic (Tavini).

Nicole Bouteau était arrivée largement en tête du premier tour, avec 41,9% des suffrages exprimés (12970 voix) contre 20% pour Tematai Le Gayic (6224 voix), le plus jeune candidat de ce scrutin. Les écarts semblent s’être largement resserrés, mais c’est tout de même l’ancienne ministre Tapura et conseillère municipale de Papeete qui arrive en tête des résultats publiés par le Haussariat à 20h30. Des résultats encore très partiels : 17350 bulletins ont été dépouillés dans des bureaux couvrant 28681 électeurs, là où la circonscription, qui couvre Papeete, Pirae, Arue, Moorea, l’ensemble des Tuamotu-Gambier et les Marquises, compte environ 72000 inscrits.

Parmi ces bulletins dépouillés, Nicole Bouteau reçoit 9142 votes (53,6% des suffrages exprimés et comptés) contre 7914 pour son rival du Tavini (46,4%). La participation sur la circonscription s’établit juste au dessus de 51% contre 43% au premier tour.

Plus d’informations à venir…