Le 5ème Congrès international sur les aires marines protégées aura lieu début février à Vancouver

Le cinquième Congrès international sur les aires marines protégées (IMPAC5) se tiendra du 3 au 9 février à Vancouver au Canada, a indiqué l'office français pour la Biodiversité.

C’est donc la grande ville canadienne de la côte Pacifique qui accueillera la prochaine édition du Congrès international des Aires marines protégées. L’événement, organisé en moyenne tous les quatre ans, « réunit la communauté internationale des gestionnaires d’aires marines protégées et leurs partenaires institutionnels et scientifiques ».

Cette édition s’inscrit dans la continuité des décisions qui ont été prises par les Parties à la COP15 de Montréal, sur la mise en œuvre du « cadre stratégique pour la biodiversité » (GBF post-2020). « En effet, IMPAC 5 favorisera le développement de coopérations et de partenariats stratégiques pour la mise en œuvre de ce cadre stratégique appliqué aux aires marines protégées. Il est prévu également un haut segment politique les 8 et 9 février », indique encore l’OFB.

L’organisme français, « en tant qu’animateur du réseau des aires marines protégées françaises et contributeur à la participation de la France à la constitution et à la gestion des aires marines protégées décidées au niveau international », sera présent « pour porter 20 sessions thématiques », atour de plusieurs sujets comme la plaisance, le commerce, les loisirs, la gestion, la protection, le développement, la dimension sociologique et géopolitique des AMP, la science, la biologie et les changements climatiques.

« Ces sujets viendront valoriser les 7 objectifs « SNAP 2030 » et les objectifs développement durable » conclut l’OFB.

