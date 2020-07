Le 7e tour de la Coupe de France se joue sur le terrain du tribunal administratif

Le tribunal administratif a été saisi ce mercredi en référé par l’AS Vénus qui conteste la participation de l’AS Tiare Tahiti au 7e tour de la Coupe de France. Une décision prise par la Fédération tahitienne de football suite à l’arrêt inopiné des rencontres sportives pour cause de pandémie. Le tribunal administratif devrait rendre sa décision dans les deux jours.

Le 28 mai dernier, suite à la pandémie de covid-19, la Fédération tahitienne de football avait décidé d’arrêter toutes ses compétitions. Ainsi les championnats et la Coupe de Polynésie en suspens, la FTF avait sacré champion de ligue 1 Vini, l’AS Pirae qui était en tête au classement provisoire du 17 mars et qui doit participer, tout comme l’AS Vénus, 2e au classement, à l’OFC Champions League. Quant au troisième du championnat, l’AS Tiare Tahiti, le club s’est vu attribuer le ticket pour disputer le 7e tour de la Coupe de France.

Et c’est cette décision que l’AS Vénus conteste devant le tribunal administratif, lui demandant sa suspension et d’enjoindre sous astreinte à la FTF d’organiser les trois matchs restants, à savoir les demi-finales et la finale de la Coupe de Polynésie afin que le vainqueur participe au 7e tour de la Coupe de France.

Pour Me Robin Quinquis qui défend les intérêts de l’AS Vénus, la participation d’une équipe polynésienne à la Coupe de France repose sur un principe extrêmement simple : « le 7e tour de la Coupe de France est disputé par une équipe polynésienne, celle qui a gagné la coupe de Polynésie. Et pour cela, il faut jouer les matchs et les gagner, et l’AS Vénus aurait aimé pouvoir jouer une demi-finale et une finale (…) malheureusement la FTF a décidé d’attribuer administrativement la place à l’AS Tiare Tahiti. »

De son côté Me Dubois qui assure la défense de la FTF, mais aussi du COPF et de l’AS Tiare Tahiti estime que que ce litige devrait être soumis à la compétence arbitrale du sport, le TAS, ce qui est prévu par les statuts, et non au tribunal administratif. En outre, « l’AS Tiare Tahiti n’a pas démérité sa place en Coupe de France, d’autant que l’AS Pirae et l’AS Vénus participeront à l’OFC Champions League. (…) Il est dans un bon esprit sportif que les trois meilleures équipes puissent encore défendre leurs couleurs dans le cadre de compétitions, soit océanienne ou la Coupe de France.»

À noter qu’outre la dimension sportive, il y aussi une dimension financière, car la participation à la Coupe de France rapporte de l’argent au club. Une somme qui varie selon les tours franchis. Ainsi, un club qualifié au septième tour touche 900 000 Fcfp et 2 700 000 Fcfp pour le huitième tour. Des montants qui vont crescendo car le vainqueur de la coupe, c’est la coquette somme de 247,8 millions Fcfp qu’il engrange.

Le tribunal administratif devrait rendre sa décision d’ici vendredi.