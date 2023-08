Le bilan tragique des incendies à Hawaï passe à 55 morts

Le bilan des incendies dévastateurs qui ont quasiment rasé une ville touristique l’île de Maui continue de s’alourdir et atteint désormais au moins 55 morts, selon les autorités. La catastrophe est l’une des plus meurtrières de l’histoire de l’Etat Américain. Le point avec notre partenaire Outremers360°.

Le comté de Maui a expliqué dans un communiqué avoir recensé «17 morts supplémentaires» à la mi-journée. «Cela porte le nombre de morts à 55 victimes.» Ce bilan pourrait encore s’alourdir: il pourrait «largement excéder» les 60 victimes, a averti le gouverneur d’Hawaï, Josh Green, sur CNN. «C’est la plus grosse catastrophe naturelle de l’histoire de l’État d’Hawaï», a-t-il insisté jeudi face à la presse.

Comme si «une bombe avait frappé Lahaina»

Alimentés par des vents violents, nourris par la force de l’ouragan Dora qui passe actuellement dans l’océan Pacifique, les feux touchent principalement l’île de Maui et dans une moindre mesure celle d’Hawaï. La station balnéaire de Lahaina, sur la côte ouest de Maui, qui abritait quelque 12.000 habitants, a été pratiquement réduite en cendres. Le gouverneur, qui s’est rendu sur place a décrit des scènes de «dévastation totale» dans cette ville historique, ex-capitale du royaume d’Hawaï au 19e siècle. Environ «80%» de la ville est détruite, a-t-il raconté. Selon lui, c’est comme si «une bombe avait frappé Lahaina». Les autorités recensent désormais «plus de 1.700 immeubles» détruits ou endommagés par les flammes, a-t-il précisé.

L’incendie qui a surpris la ville est désormais maîtrisé à 80%, selon les autorités, mais d’autres feux sont toujours en cours sur l’île de Maui. À Lahaina, le feu s’est propagé tellement rapidement qu’une centaine d’habitants s’est jeté à la mer pour échapper aux flammes, selon les garde-côtes. «La situation s’est développée très rapidement et c’était assez éprouvant pour les victimes qui ont dû sauter dans l’eau», a dit jeudi sur CNN la capitaine Aja Kirksey. Les hélicoptères n’ayant pas pu s’approcher «en raison de la visibilité extrêmement basse», ce sont les navires des garde-côtes qui sont allés chercher ces personnes, a-t-elle expliqué.

La garde nationale a été activée et le président Joe Biden a décrété jeudi une déclaration de catastrophe naturelle, ce qui va permettre de débloquer d’importantes aides fédérales pour financer les secours, hébergements d’urgence et efforts de reconstruction. Mais sur place, les locaux comptent les corps sans vie et s’impatientent. «Nous essayons de sauver des vies et j’ai l’impression que nous ne recevons pas l’aide dont nous avons besoin», a confié Kekoa Lansford, un habitant de Lahaina. «Nous voyons encore des cadavres flottant dans l’eau et sur les digues», car de nombreux locaux coincés par les flammes se sont jetés à la mer, a-t-il ajouté.

The federal government isn’t just sending prayers to the people of Hawai’i – but every asset they need.

We’re surging aid, resources, and personnel, and will help the state recover for as long as it takes. pic.twitter.com/Lj8cntL9JH

— President Biden (@POTUS) August 11, 2023