Où jeter vos fusées de détresse périmées ?

A la suite d’incendies causés par des fusées de détresse usagées sur les sites du CET de Paihoro et plus récemment du CRT de Motu Uta, Fenua Ma, le cluster maritime de Polynésie française et le Pays ont décidé de disposer neuf point de dépose où professionnels de la mer et plaisanciers pourront déposer leur fusée de détresse périmées.

A la suite de l’incendie du CET de Paihoro en 2012 et plus récemment du CRT de Motu Uta, dont l’origine s’est révélée être des fusées de détresse périmées jetées parmi des déchets « conventionnels », Fenua Ma, le cluster maritime de Polynésie française et le Pays ont décidé de mettre fin à ce type de comportement qui peut avoir des conséquences tragiques.

Désormais, neuf points de dépose de fusées de détresse périmées sont à la disposition des professionnels de la mer et des plaisanciers. Les explications du directeur général du syndicat Fenua Ma, Benoit Layrle.

Une fois récupérées, les fusées feront l’objet d’un traitement pour les rendre inopérantes.

Dans un avenir proche, ces fusées pourraient être remplacées par de nouvelles technologies et appelées à disparaître. Ce qu’espère le directeur de Fenua Ma.

Les fusées périmées peuvent dès ce jeudi être déposées à Nautisport à Fare Ute, au magasin Sailtech à Papeete, au port de pêche, au CRT de Motu Uta, au Yacht club de Arue, à la Marina Taina, au magasin Ace et au magasin NSI à Taravao, ainsi qu’au CET Paihoro.