Bourez qualifié pour le 3e tour de la Pipe Masters

Lors du round 1 de la Billabong Pipe Masters qui se déroule sur le North Shore de Hawaii, Michel Bourez s’est qualifié directement pour le round trois. Il a remporté sa série avec 12,03 points soit 0,03 points d’avance sur Ian Gouveia qui termine deuxième. De bon augure pour le Tahitien qui avait emporté l’épreuve en 2016.

Le surfeur de Mataiea, Michel Bourez, s’est directement qualifié pour le round trois de la Billabong Pipe Masters, dernière étape du circuit pro, en scorant 12,03 points lors de sa série. Celle-ci l’opposait au Brésilien Ian Gouveia qui a totalisé 12 points et l’Hawaiien Ezequiel Lau qui a scoré 10,90 points.

De son coté, le Tahitien de cœur, Jérémy Florès, malgré quelques bonnes vagues notées 6,60 et 7,40 n’a pu que s’incliner dans sa série face à Conner Coffin qui a récolté 6,60 pts et 8,47. Florès termine donc deuxième et doit passer par les repêchages.