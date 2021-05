Le Boeing 747 SP SOFIA bientôt dans le ciel des Australes 

D’après Rare Tahitian Air/Port views, le SOFIA qui est l’abréviation de Stratospheric Observatory for Infrared Astronomy effectuera prochainement une mission au sud des Australes. Ce Boeing est utilisé pour déterminer notamment la composition atmosphérique.

Son nom, le Boeing 747 SP SOFIA. Ce dernier transporte un télescope de 17 tonnes doté d’un miroir de 2,7 mètres de diamètre. Le télescope et son avion porteur sont solidaires et se déplacent donc ensemble. Ce Boeing est utilisé depuis n’importe où dans le monde pour déterminer la composition de l’atmosphère, des planètes et de leur surface. Il est également déployé pour étudier les comètes, la physique et la chimie du milieu interstellaire ainsi que la formation des étoiles et bien d’autres choses encore.

Les études seront donc prochainement réalisées au sud des îles Australes.

Reste à savoir quand ? Rare Tahitian Air/Port views livre un petit indice, « le Boeing effectuera ses opérations après le passage des Rafales, de l’A400M et de l’avion ravitailleur ».