Le Bougainville achève sa missions dans les Tuamotu

Du 6 au 31 janvier, le bâtiment de soutien et d’assistance outre-mer (BSAOM) Bougainville a contribué au renforcement de la sécurité maritime dans la zone maritime dans le cadre de la mission Pacific Aïto 25.1. Le point avec notre partenaire Outremers360°.

Déployé pendant 4 semaines dans l’archipel des Tuamotu dans le cadre de la police des pêches et du respect de la souveraineté française dans le Pacifique, le Bougainville a effectué une mission de surveillance maritime dans la ZEE française. L’équipage a notamment accueilli à bord pendant 4 jours une délégation du Haut-Commissariat pour la Polynésie française afin qu’elle aille à la rencontre de la population de trois atolls isolés et difficilement accessibles puis a transporté une délégation du SHOM et son matériel sur l’île de Kauehi pour réaliser une mission de relevés hydrographique dans l’atoll.

Le Bougainville a également réalisé cinq reconnaissances d’atolls, opérations durant lesquelles certaines informations telles que l’aménagement d’une nouvelle darse ou la présence d’un abri anticyclonique sont recensées. « L’ensemble de ces données permettra au bâtiment d’être en mesure de mener une action rapide et efficace en cas de sinistre ou d’aide de la population polynésienne », a indiqué un communiqué les Forces Armées en Polynésie française dans un communiqué. En complément, l’équipage a effectué la mise à jour de sites de plageage sur 3 atolls des Tuamotu. Cette action consiste à effectuer des relevés par des plongeurs pour déterminer la capacité d’une embarcation amphibie à débarquer sur la plage.

Enfin, il a profité de ses différentes escales pour entretenir les relations des forces armées en Polynésie française (FAPF) avec la population et les autorités locales notamment en distribuant des livres aux établissements scolaires ou en permettant la visite du bord par les populations locales pour mieux faire connaître ses missions, celles de la Marine nationale.

Au total, pendant son déploiement, le Bougainville aura patrouillé sur plus de 2600 nautiques (env. 4800km) au sein de la ZEE française, aura rencontré la population de 8 atolls polynésiens.

Les Forces armées en Polynésie française (FAPF) constituent un dispositif interarmées pré-positionné à dominante maritime. Les FAPF ont pour principale mission d’assurer la souveraineté de la France dans la zone Asie-Pacifique. Elles confirment son statut de nation souveraine et riveraine, soucieuse de la stabilité régionale. Environ 900 militaires sont engagés dans des missions de sauvegarde des espaces maritimes, de police des pêches et de lutte contre les trafics illicites. Ils sont également en mesure de de répondre, sous court préavis, à des crises sécuritaires ou environnementales. Les FAPF disposent d’un savoir-faire spécifique en matière d’assistance aux populations, l’Humanitarian Assistance and Disaster Relief (HADR), qu’elles partagent régulièrement avec les pays du Pacifique Sud.