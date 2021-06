Le « Brut d’ananas méthode traditionnelle » de Manutea fait partie des neuf produits d’Outre-mer sélectionnés pour la grande exposition du « Fabriqué en France ». Elle aura lieu à l’Élysée, à Paris, les 3 et 4 juillet prochains. Une « fierté » et une « reconnaissance » pour l’entreprise installée à l’usine de jus de fruits de Moorea, mais aussi une opportunité sur le plan commercial.

126 produits, allant du fromage de chèvre à la pelleteuse connectée, et du vélo de course aux cornichons… Pour la Grande exposition du « Fabriqué en France », une foule d’objets, d’idées et de productions diverses et variées vont s’installer, pour deux jours, dans le Palais de l’Élysée, à Paris. Plusieurs milliers de personnes s’étaient déjà pressé dans les salons, les jardins, la cour d’honneur de la résidence du chef de l’État début 2020 pour la première édition. Cette fois, la liste des exposants s’est étoffée et s’est notamment ouverte aux collectivités d’Outre-mer.

Des années de recherche et 18 mois de préparation

Ainsi aux côtés du rhum vieux de Martinique, ou des lampadaires électriques « made in Guyane », Saint-Pierre-et-Miquelon présentera ses homards, la Nouvelle-Calédonie son chocolat, Wallis-et-Futuna son huile de Tamanu… Et c’est le « Brut d’ananas méthode traditionnelle » de Manutea qui a été sélectionné pour représenter le fenua. Une « immense satisfaction », bien sûr pour la société sœur des jus de fruits de Moorea, déjà récompensée plusieurs fois pour son rhum par le passé. « Mais c’est surtout la reconnaissance de plus d’une dizaine d’années de travail, de recherche et de développement, et de toute la passion et le savoir-faire que mettent nos équipes dans la création de ces produits », pointe Étienne Houot, le directeur commercial et logistique de l’entreprise.

Il parle même d’une boisson « unique au monde », car ce vin, réalisé à partir d’ananas de la variété Queen Tahiti et pressés « au pied du mont Rotui », bénéficie, dans sa version « méthode traditionnelle », d’une seconde fermentation en bouteille, qui lui donne un pétillant naturel. Cette méthode, utilisée depuis toujours pour la fabrication du champagne, est un processus « long et méthodique » : « Il y a 18 mois qui s’écoulent entre le jour où on va presser notre ananas pour en faire du jus et le jour où on va pouvoir mettre la bouteille sur le marché », précise le responsable.

À l’assaut des tables métropolitaines

Plus de 10 000 visiteurs sont attendus à l’Élysée les 3 et 4 juillet. Mais l’événement devrait aussi attirer de nombreuses caméras et les regards de professionnels du monde entier. Aussi, Manutea peut s’attendre à un gain de visibilité important, et essaiera bien sûr d’en profiter commercialement. « Ça nous donne une belle fenêtre », reconnait Étienne Houot. La présence à l’Élysée pourrait notamment être l’occasion de prendre contact avec des « grands chefs », comme l’usine de jus de fruits de Moorea en a déjà reçu par le passé, et leur proposer de distribuer ses produits. « L’idée est que la Polynésie s’invite sur les tables métropolitaines », se réjouit le directeur commercial et logistique de l’entreprise.

Le « brut d’ananas méthode traditionnelle » est aussi, bien sûr, disponible au fenua. À consommer avec modération.