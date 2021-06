Jackson Mamatui élu Tane du marché de Papeete

À l’occasion de la fête des pères, le marché de Papeete organisé un concours entre ses exposants. Présentation des stands, défilé, talent-show… À l’issue de deux jours d’épreuves, c’est Jackson Mamatui, Heifara Carini et Feti’a Ogier Denys de Collors, tous les trois bijoutiers qui l’ont emporté. C’est le troisième événement de l’année organisé au marché. Objectif : redynamiser ce cœur de Papeete.

Les cinq candidats, comme les Vahine no te matete qui étaient présentes pour les soutenir, étaient tous des exposants du marché et représentaient non seulement leurs secteurs d’activité, mais aussi la communauté des artisans, parfois présents de génération en génération au Mapuru a paraita. Des passerelles aux étals de légumes, ils ont su transmettre leur joie de participer à toute l’audience. Que l’on soit de passage ou venu spécialement pour l’occasion, impossible de ne pas interrompre son programme. Les supporter occupaient le moindre espace disponible autour de la scène, jusque sur les escaliers. C’est dire l’engouement des familles et collègues artisans. Difficile, aussi, de ne pas entendre les tambours de la troupe marquisienne Takaiki, menée par Siméon Huuti.

La plupart de ces pères de famille et artisans faisaient leurs premiers pas sur scène. Ils ont d’abord défilé et dansé dans les allées du marché avant de démontrer leur savoir faire en chant, orero, confection de bijoux et composition florale. La décoration de leurs stands a été notée hier par le jury, présidé par Manouche Lehartel, qui a eu du mal à départager les candidats. Mais puisqu’il fallait en choisir un, c’est Jackson Mamatui, qui avait fait une prestation de chant accompagné d’un orchestre et de danseuses, qui décroche le titre de Tane no te Matete. Quant à son premier dauphin, Heifara Carini, il avait fait une démonstration de confection de collier en bourre de coco. Feti’a Ogier Denys de Collors, arrivé troisième, avait lui présenté un collier en cuire avec une perle. Tous étaient aussi notés sur la présentation de leurs stands.

Marché, lieu de vie populaire

Après les perturbations dues à la pandémie, la ville de Papeete avait déjà organisé des animations autours de la Saint-Valentin, et la fête des mères, avec à chaque fois des jeux concours. Cette fête des pères ne fait pas exception : un concours de dessin entre les écoles maternelles publiques et privées de Papeete est en cours. Pour Jules Ienfa, 9ème adjoint au maire de Papeete en charge du marché, l’objectif c’est « d’attirer des acheteurs potentiels » après cette année difficile pour les artisans.

D’autres événements devraient voir le jour cette année. Mais les équipes, après tant d’évènements, ont « les genoux à terre », et vont d’abord reprendre leur souffle, explique le ministre.