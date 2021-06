Kauli Vaast en couverture de GQ

Kauli Vaast est en couverture du dernier numéro de GQ. Le magazine consacre 18 pages à la « future grande star du surf, qui rêve des JO de 2024 ». Le jeune homme, lui, se dit « très content du résultat ».

À seulement 19 ans, le talentueux surfeur tahitien fait la Une du GQ. En kiosque depuis le 2 juin, le célèbre magazine mensuel consacre un portrait au jeune prodige, illustré de plusieurs pages mode pour lesquelles il a posé. Pour les journalistes de la rédaction, Kauli représente « l’espoir » avec « la volonté vissée aux tripes d’être le premier ». Dithyrambiques, ils voient dans celui qui a remporté deux titres de champion d’Europe junior « l’incarnation de l’avenir du surf » qui possède « l’étoffe d’un champion du monde ».

Le jeune champion se confie sur son parcours, ses envies et les sacrifices qu’il doit faire. « Pour devenir pro, il faut faire des sacrifices. Mais pour l’instant, je n’ai pas l’impression de me priver. Je vis de ma passion. J’ai fait mes choix », confie Kauli Vaast. Le magazine insiste sur la jeunesse du sportif. « La première chose qui frappe en observant ce garçon, c’est sa jeunesse. Elle explose dans la blondeur, ses yeux d’un bleu très clair. Kauli Vaast dégage un mélange de douceur et de sérénité ». Et il le compare même à Alain Delon !

Kauli Vaast se dit ravi de l’expérience et du résultat :

Le magazine s’attarde également sur le principal objectif du jeune homme : participer au Jeux Olympiques de 2024. Kauli Vaast a bien repris les compétitions sur les Challengers Series, la porte d’entrée pour le circuit pro. Il doit obtenir les meilleures places possibles pour espérer se qualifier sur le World Championship Tour et faire partie des 32 meilleurs mondiaux et ensuite être parmi les deux meilleurs français pour gagner a place aux Jeux de 2024. « Il reste énormément de choses à faire, c’est pas pour tout de suite, donc on verra bien ! » explique-t-il.