Le bureau du Ia Mana te Nuna’a rajeuni et féminisé

Le parti politique né en 1975, Ia mana te nuna’a, a renouvelé samedi dernier son bureau. Un nouveau bureau rajeuni et féminisé avec 80% de femmes à qui le comité des sages, mené par Jacqui Drollet, a passé le relais au moins pour deux ans.

Samedi dernier, les adhérents du parti politique Ia mana te nuna’a de Henri Hiro et Jacqui Drollet, se sont réunis en congrès pour le renouvellement de l’équipe dirigeante. En 2015 déjà, le parti parlait de se « rajeunir » et de « pousser les jeunes à prendre la suite ». Il aura donc fallu deux ans pour trouver les jeunes à mettre en place. Dans un communiqué, le parti explique que la nouvelle équipe a été désignée « à l’unanimité » des « adhérents réunis en congrès », qu’elle présente une moyenne d’âge qui ne dépasse pas les 40 ans, et que la benjamine du bureau n’a que 24 ans. Un grand changement pour le parti qui a fêté ses 42 ans d’existence cette année.

Autre changement notable, la « féminisation » du bureau avec cinq femmes sur sept membres. Un bureau composé de Ioane Wong nouveau secrétaire général, de Germaine Taarea-Tupai et de Jasmina Taumi aux postes de secrétaires générales adjointes, de Miranda Toomaru comme trésorière, de Taahitini Tehoiri comme trésorier adjoint, et de Tetuanui Iriti comme secrétaire et Naama Laurent comme secrétaire adjointe. Le bureau est désigné pour deux ans. Le communiqué précise que « le Tomite Toohitu, le comité des sages, passe officiellement le relais à une équipe renouvelée ». Ce comité des sages qui est composé entre autre des membres fondateurs que sont Jacqui Drollet et Jean-Paul Barral et de membres d’honneur tel que Mahinui Temarii. « Ia mana te nunaa présentera dans les prochaines semaines sa stratégie et son plan d’actions pour les deux prochaines années ».