Lana Tetuanui insiste sur la mobilité des juges au fenua

Dans un communiqué de presse diffusé lundi matin, la sénatrice Lana Tetuanui a fait le point sur son activité parlementaire récente à Paris. L’élue annonce deux nouvelles nominations au Civen, mais revient surtout sur sa volonté de limiter les mandats des magistrats en Polynésie française.

La sénatrice polynésienne, Lana Tetuanui, a fait le point lundi sur son activité parlementaire à Paris. Elle évoque notamment son intervention en séance lors de l’examen des deux propositions de loi pour le redressement de la justice. Lana Tetuanui a rappelé qu’elle s’était déjà ouverte en mars dernier en commission des lois sur les « risques de l’inamovibilité des juges exerçant dans de très petites collectivités comme la Polynésie française, où tout le monde se connaît et se côtoie ». Lana Tetuanui, condamnée en 2011 et dont le mari vient de former deux pourvois en cassation contre ses deux dernières condamnations par la cour d’appel de Papeete, confirme que la proposition de loi propose une « gestion plus fluide du corps de la magistrature avec la mise en place d’une durée minimale de trois ou quatre ans selon les fonctions spécialisées des magistrats et d’une durée maximale de dix ans d’affectation dans une même juridiction permettant ainsi de limiter le turn-over excessif et les durées trop longues passées dans les mêmes fonctions ».

Sur le dossier du nucléaire, l’élue a rencontré le président du Comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires (Civen), Alain Christnacht, qui lui a annoncé deux nouvelles nominations au sein du comité qui fonctionne toujours en effectif très réduit. Une rencontre entre Alain Christnacht et Edouard Fritch est d’ailleurs prévue lors du prochain passage à Paris du président du Pays.

La sénatrice évoque également une rencontre avec le président de la Fédération des entreprises de l’Outre-mer (Fedom), Pierre Philibert, qui lui a fait part de son souhait d’étendre la défiscalisation locale, notamment aux bateau de croisière de moins de 400 passagers.