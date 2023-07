Le capitaine de corvette Peter Perus est le nouveau commandant de la flottille 25F

Le capitaine de corvette Peter Perus prend la suite de François-Xavier Lancereau à la tête de la flottille 25F, composée de 5 Falcon qui opèrent en Polynésie et en Nouvelle-Calédonie, et environ 70 hommes.

C’est la saison des passations de commandements dans l’armée, on avait parlé de ceux du Prairial ou du RSMA, vendredi, c’est du côté de la base aérienne que le capitaine de corvette Peter Perus a été désigné commandant de la 25F. Il succède donc à François-Xavier Lucereau, qui a passé deux ans à ce poste et quitte l’institution après plus de 21 années de service.

Les missions de la flottille composée de 5 Falcon 200 Gardian répartis entre Tahiti (3) et la Nouvelle-Calédonie (2) sont la surveillance maritime, la recherche et le sauvetage, et les actions au profit de la population comme les évacuations sanitaires ou les secours aux victimes de catastrophes naturelles, ainsi que la participation aux manœuvres conjointes avec les forces alliées.

Le capitaine de corvette Peter Perus est pilote breveté depuis 2006. Jusqu’en 2019, il participe à différentes missions opérationnelles – Sahel, Harmattan, Barkhane, Serval, Chammal et également de nombreuses missions de lutte à caractère aéromaritime. En juillet 2019, il est désigné pour occuper la fonction de chef de détachement de la flottille 25F au sein des Forces armées de la Nouvelle-Calédonie (FANC). De retour en métropole en juillet 2022, il retourne à la flottille 28F à Lann-Bihoué (Morbihan) comme commandant en second. Il totalise près de 5500 heures de vol et 114 missions de guerre.

À noter que les Falcon 200 Gardian qui assurent la surveillance maritime du fenua et dont le retrait avait d’abord été prévu pour 2015, sont voués à être remplacés dans un avenir proche : l’armée a commandé en 2020 plusieurs Falcon 2000 Albatros, dont les premiers exemplaires devraient être livrés en 2025. D’ici là, la flottille 25F recevra des Falcon 50M.