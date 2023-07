Rond-point du Méridien : et maintenant ?

Depuis vendredi, les automobilistes arrivant de Paea ne peuvent plus emprunter le rond-point du PK15. Un « shunt » qui doit être testé jusqu’à fin septembre, mais qui fluidifierait déjà le trafic vers Papeete. C’est en tout cas ce qu’assurent la mairie et le Pays, conscients qu’il faudra envisager des solutions plus ambitieuses pour résorber les bouchons de la côte Ouest. Viaduc, tunnel, route du Sud, voies de bus… « Trop tôt pour se prononcer », explique le gouvernement qui assure être au travail sur le sujet.

Les plots et les marquages temporaires étaient en place dès vendredi, mais c’était ce lundi que les représentants du Pays et de la commune s’étaient donné rendez-vous au rond-point du PK15, face à l’ex-Méridien, pour observer les effets du nouveau « shunt ». Entendez par là, la petite déviation de quelques mètres qui contourne le giratoire. Une bretelle qui existe depuis longtemps, mais qu’il est désormais obligatoire d’emprunter dans les sens Paea – Papeete: de fait, il n’y a plus de rond-point dans ce sens de circulation, et ceux qui seraient pris d’une envie de faire demi-tour devront attendre le giratoire de la Punaruu – sous le viaduc – pour repartir dans l’autre sens. Si cette légère modification de la circulation a déjà fait parler – beaucoup parler, même – sur les réseaux sociaux, c’est que la congestion routière est le sujet de discussion numéro un sur la côte Ouest. Et que le rond-point de l’ex-Méridien est souvent pointé du doigt comme une des causes principales des bouchons dans les heures de pointe du matin. Pas de surprise donc, si le gouvernement et la mairie communiquent beaucoup sur ce « shunt », préalablement avalisé par les habitants de la pointe des pêcheurs lors d’une réunion de quartier début juillet.

Des « études complémentaires »

Ce matin, le tavana Simplicio Lissant et le ministre des Grands Travaux Jordy Chan étaient donc sur place, entourés de plusieurs collaborateurs, pour « constater » l’efficacité du dispositif. Et même si certains ont noté des ralentissements du côté de Paea – fréquents sur cette route à simple voie -, la circulation autour du giratoire était dense mais plutôt fluide à 7 heures. Une satisfaction pour le maire qui sait pourtant que le « vrai test sera à la rentrée », le 14 août. « L’idée pour l’instant c’est d’habituer les gens. À la rentrée, le flux sera maximum, pointe Simplicio Lissant qui rappelle que ce « shunt » doit être expérimenté jusqu’à la fin septembre. Mais tout le monde est bien conscient qu’il faudra étudier une solution plus pérenne… Il y a des ouvrages, bien entendu, mais il y a un coût. Laissons le soin au nouveau gouvernement de lancer des études complémentaires et d’envisager éventuellement la construction de tels ouvrages ».

Des « solutions » et des « ouvrages » ont effectivement déjà été évoqués par le passé pour cette zone critique de la circulation sur la côte Ouest. Le gouvernement d’Édouard Fritch avait en fin d’année dernière, voté un budget de 300 millions de francs pour mener des études spécifiques au giratoire du PK15 et pour réaliser les changements nécessaires. Une étude jugée « peu concluante » par la nouvelle équipe : elle aurait pointé vers le remplacement du rond-point par un carrefour à feux tricolores, alors que le « shunt », plus rapide et beaucoup moins onéreux à mettre en place, arriverait « au même résultat ».

Viaduc, tunnel, route du sud… « Trop tôt pour se prononcer »

Cette petite déviation ferait même partie des mesures « immédiates » et « répondant aux besoins de la population » qui avaient été demandées par Moetai Brotherson à ses ministres dans les premiers « 100 jours » du mandat. Reste que que les automobilistes – et pas seulement – attendent des plans plus ambitieux pour lutter contre les problèmes de circulation. L’association E naki avait par exemple interpellé tous les candidats aux territoriales, en février dernier, sur le poids économique, social et sanitaire des bouchons, et avait pointé vers des solutions au long terme : déconcentration, création de voies de bus, de pistes cyclables… et bien sûr investissement dans les infrastructures.

Du côté Ouest, Simplicio Lissant rappelle qu’un « viaduc ou un tunnel » avaient déjà été évoqués. Il y a aussi, bien sûr, le projet de route du Sud, pas complètement enterré sous la dernière mandature, puisque le Pays « réserve » toujours des terres pour construire cette route de désengorgement sur les hauteurs, jusqu’à Paea. Le nouvel exécutif n’a à l’heure actuelle ni infirmé ni confirmé le projet. « Nous avons déjà commencé à réfléchir à la stratégie de réduction de la congestion et sur les projets de plus grande envergure. Mais pour l’instant il est trop tôt pour se prononcer, reprend Jordy Chan. Ce sont des projets qui vont avoir un coût important et potentiellement des impacts fonciers également. Donc nous allons prendre le temps d’analyser tous les facteurs avant d’annoncer les divers projets ».

Retour à la case départ pour la « décongestion » de la côte Ouest ? « On ne repart pas à zéro, assure le ministre. Toutes les études qui ont été faites par le passé, je les ai regardées ». Mais la plupart d’entre elles datent : des « études supplémentaires » devraient s’avérer nécessaires.

Du côté du rond-point du Méridien, un autre – petit – changement est en cours du côté du quartier Nuuroa, où certains automobilistes s’engouffraient le soir pour « shunter » une partie des embouteillages de fin de journée. Le panneau « sens interdit sauf riverains » a bien été installé quelques centaines de mètres avant l’ex-Méridien. La mairie attend les vignettes qui doivent être distribuées aux habitants de la pointe des Pêcheurs pour permettre le contrôle des passages par la police municipale.