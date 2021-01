Le centre de vaccination de Pirae ouvre lundi 25 janvier

La commune de Pirae s’organise pour aider la vaccination de ses matahiapo volontaires, en aménageant des locaux dans l’ancienne crèche et en recensant les personnes éligibles à la phase 1 de la campagne vaccinale. Le transport est également prévu.

À ce jour, Pirae est une des rares communes qui ne dispose pas de dispensaire pour accueillir un centre de vaccination dédié à la covid-19. La municipalité s’est donc mobilisée pour aménager les bâtiments de l’ancienne crèche municipale, qui ouvrira ses portes lundi prochain, le 25 janvier, à 8h30.

La mobilisation de la commune se porte également sur la sensibilisation et le recensement des personnes âgées de 75 ans et plus sur son territoire communal, public identifié prioritaire dans la stratégie vaccinale du Pays. Depuis quelques jours les élus, accompagnés des guides sanitaires de la commune, sillonnent les quartiers afin de répondre aux éventuelles questions de la population sur l’organisation de la vaccination à Pirae.

Les critères d’éligibilité pour se faire vacciner

Phase 1 : les personnes âgées de 75 ans et plus, ainsi que les personnes vulnérables hautement à risques (le volontaire peut consulter son médecin traitant qui pourra déterminer s’il est compris dans cette catégorie). C’est cette phase uniquement qui est mise en œuvre pour l’instant.

Phase 2 : les personnes âgées de 60 à 74 ans

Phase 3 : les personnes de 18 à 59 ans

Phase 4 : les personnes de 18 à 59 ans non ciblées dans les phases précédentes

La marche à suivre :

Pour le public prioritaire de la phase 1, la vaccination est effectuée sur rendez-vous obligatoirement.

Les matahiapo volontaires doivent se faire recenser auprès de la commune pour une prise de rendez-vous auprès du centre de vaccination.

En fonction de ce rendez-vous , la personne pourra consulter le médecin du centre pour un entretien préalable selon si le volontaire répond aux critères d’éligibilité pour se faire administrer la première dose du vaccin. La 2e dose lui sera ensuite administrée 21 jours après la 1ère dose, un deuxième rendez-vous sera fixé pour ce faire.

Le matahiapo volontaire peut également consulter son médecin traitant, plus apte à conseiller le volontaire sur la pertinence d’une vaccination en fonction de ses antécédents médicaux. Une ordonnance pourra alors permettre au volontaire de contacter directement la mairie de Pirae afin de disposer d’un rendez-vous pour la vaccination.

NB : Si vous avez des questions relatives au vaccin contre la covid-19 ou vous souhaitez savoir si vous êtes une personne vulnérable hautement à risque pouvant accéder au vaccin, il vous est conseillé de prendre l’attache de votre médecin traitant.

La commune de Pirae met à disposition un moyen de transport pour les matahiapo volontaires ne disposant pas de moyens pour se rendre au centre de vaccination.

Numéro vert gratuit : le 444 101 ou le 40 50 83 20 sont mis à disposition des administrés de la commune pour des renseignements ou une prise de rendez-vous.

Des agents de la mairie sont chargés alors d’établir une fiche contact sur la base d’un questionnaire qui permettra aux agents de les orienter sur leur démarche.

La direction de la Santé répond également à vos questions au 40 45 50 00.

Avec communiqué

Ouverture Du Centre de Vacc…