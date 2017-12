Le certificat médical, premier éliminatoire des Jeux des Tuamotu

Le dispensaire de Makemo ne désemplit à l’ouverture des Jeux inter-îles des Tuamotu. Les deux médecins et l’infirmier ont dû examiner plus de la moitié des athlètes arrivés des autres îles, pour leur fournir, ou non, un certificat médical autorisant la participation aux épreuves.

A peine arrivés à Makemo ce weekend, de nombreux athlètes originaires des Tuamotu se sont précipité chez les médecins installés au dispensaire de l’île pour une visite afin d’obtenir un indispensable certificat médical. Véritable sésame pour participer aux jeux. L’infirmier de l’île, Bran Legall, explique que : « certaines délégations, du fait de l’éloignement de leurs îles, n’ont pas de médecins sur place. Donc les seuls médecins disponibles, c’est ici à Makemo ».

Selon l’infirmier, la moitié des 800 athlètes est arrivée sur place sans certificat médical. Bran Legall travaille donc à la chaîne, avec une fiche comprenant « des questions de base qui permettent de déceler les anomalies, notamment des personnes atteintes de maladies chroniques ».

Quatre voire cinq athlètes ont été déclarés inaptes ce weekend. Le diagnostic effectué à Makemo ne s’arrêtera d’ailleurs pas là. Un suivi sera conseillé aux intéressés. Une évacuation sanitairepeut même être proposée pour se rendre à Tahiti et pouvoir consulter des spécialistes.