Le Cesec pas convaincu par les nouvelles mesures d’aides à l’emploi

Les conseillers se penchaient ce matin sur l’avis concernant le projet de loi du Pays relatif aux mesures d’aides à l’emploi et à l’insertion professionnelle. Un texte qui prône notamment la diminution du coût du travail, avec la prise en charge, sous certaines conditions, d’une partie du salaire pour les embauches en CDI. Ou encore de nouvelles mesures pour les stages en entreprise. Saisi en urgence, le Cesec regrette des lacunes dans les propositions évoquées.

Un seul avis, et du débat, ce mardi matin au Cesec. En présence de la nouvelle vice-présidente Chantal Galenon, les conseillers se sont penchés sur le projet de loi relatif aux mesures d’aides à l’emploi et à l’insertion professionnelle, une réforme qui vise à modifier le Code du travail. Saisie en urgence fin mai, la commission éducation emploi ne s’est réunie qu’à cinq reprises avant de rapporter cet avis, par la voix de Diego Lao et Marotea Vitrac.

Le texte, que la ministre du Travail avait évoqué le mois dernier sur notre antenne, vise à alléger le coût du travail, notamment par la prise en charge d’une partie du salaire pour les embauches en CDI, ou encore à favoriser les stages en entreprise. Ceci, via la création de nouveau dispositifs d’aide, comme les stages d’immersion professionnelle, les stages de développement et de compétences, le CDI aidé, le CDD Insertion, le tremplin d’insertion par l’activité pour les aînés ou le tremplin d’accès à l’insertion professionnelle par l’activité. Ceux-ci viendraient remplacer les CAE, CVD ou ACT, au terme d’une période transitoire courant jusque fin 2025. Des dispositifs sur desquels le Cesec a une nouvelle fois déploré ne pas avoir eu de bilan.

Dans l’ensemble, le Conseil ne s’est pas montré totalement convaincu par le projet, en ne se prononçant ni favorablement, ni défavorablement, puisque la commission dédiée était elle-même très partagée au moment de se positionner. « Nous avons eu beaucoup de manques en ce qui concerne les informations nécessaires pour évaluer les aides à l’insertion professionnelle. C’est un sujet qui dépend des transports, de l’éducation, de la formation, il y a de la frustration de ne pas avoir pu entrecouper ces domaines pour être réellement efficace », regrette le co-rapporteur de l’avis, Marotea Vitrac.

Certains ressentent « un goût d’inachevé », d’autres fustigent l’absence de consultations d’entités importantes, comme la Direction de la modernisation et des réformes de l’administration (DMRA), par manque de temps. Côté syndicats, Patrick Galenon de la CTSP-FO explique qu’on « ne pouvait pas dire non à ces aides, mais qu’il y avait beaucoup de réserves ». « Cette réforme est nécessaire », souligne l’avis du Cesec, qui « considère que le manque de compétences, l’inadéquation avec le marché de l’emploi, la nécessaire création d’activités économiques, sont des problèmes de fond auxquels les dispositifs proposés n’apportent pas toutes les réponses escomptées ». Pour le Conseil, « des incitations financières ponctuelles ne règleront pas les problématiques évoquées à long terme ou de façon durable ». Il demande par ailleurs « une véritable réforme de modernisation » dans ‘l’administration, pour remédier « au manque d’efficacité et à la lourdeur des procédures ». Enfin, il recommande « d’agir en amont en améliorant les performances du système scolaire. »