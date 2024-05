Le chef d’œuvre de Vahine Fierro, qui remporte la Tahiti Pro

A 24 ans, Vahine Fierro s’est offert le plus beau succès de sa carrière en remportant la Shiseido Tahiti Pro devant son public à Teahupo’o. Invitée sur la compétition, la surfeuse de Huahine a signé un sans faute sur toutes ses manches, et a envoyé un très sérieux message à la concurrence avant les Jeux Olympiques.

Jamais Tahiti n’avait eu de représentant sur la plus haute marche du podium à Teahupo’o. Après deux finales, pour Manoa Drollet en 2008 et pour Kauli Vaast en 2022, la troisième aura été la bonne, grâce à Vahine Fierro, sacrée ce matin contre la Costaricienne Bria Hennessy, qui l’avait éliminée en demi-finale il y a deux ans. Face à la quatrième mondiale, et dans une houle un peu moins généreuse qu’en début de journée, la Polynésienne a assuré une première vague notée 6.67, avant d’envoyer sur la deuxième, estimée à 8.50 par les juges. De son côté, Brisa Hennessy a eu du mal à trouver l’ouverture, avec trois vagues surfées également (5.00, 0.50 et 7.00).

Une compétition menée d’une main de maître

Dès le premier tour, rien ne semblait pouvoir perturber la surfeuse des Îles-sous-le-Vent dans sa quête du graal. Pourtant invitée, car pensionnaire de la deuxième division mondiale, elle avait surclassé la meilleure surfeuse au classement mondial, Caitlin Simmers et Tyler Wright (9e).

Après trois jours offs, Vahine est ensuite revenu dans la compétition par la grande porte ce mercredi matin, en ne laissant aucune chance à la 3e mondiale, Molly Picklum, en quarts de finale, avec deux vagues à 7.50 puis 7.63. S’en est suivi un duel de longue haleine en demi-finales, contre la Brésilienne Tatiana Weston-Webb, dans de très grosses conditions. Menée à cinq minutes de la fin, après une note de 10 décrochée pour son adversaire, Vahine a su trouver les ressources pour envoyer un dernier tube à 9.63, synonyme de qualification en finale, après deux échecs de suite en demi ces ceux dernières années.

Il fallait remonter à 2015 pour voir une victoire française sur la Tahiti Pro. A l’époque, l’épreuve s’appelait autrement et c’est le Réunionnais Jérémy Flores qui s’était imposé. Neuf ans plus tard, il est devenu entraineur, et c’est une de ses protégées en équipe de France qui lui succède. De très bon augure avant les JO de fin juillet, pour lesquels Vahine Fierro s’affiche désormais parmi les grandes favorites. Son autre grand objectif, intégrer le CT l’an prochain après plusieurs années à batailler en Challengers Séries, n’a également jamais paru aussi proche.