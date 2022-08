La compagnie du Caméléon présente pour la seconde fois à Tahiti le cirque Le Roux, qui mêle l’univers du cirque au théâtre et à la cinématographie. Après The Elephant in the Room, joué à Tahiti en 2016, le second opus La Nuit du cerf a été nommé pour le Molière de la création visuelle en 2020. Trois représentations sont prévues du 27 août au 4 septembre au Grand théâtre de la Maison de la Culture.

Ils avaient tenu en haleine le public de Tahiti en 2016 avec leur premier spectacle. Le cirque Le Roux présente le deuxième opus d’un « dyptique » nommé La Nuit du cerf, ou A Deer in the Headlights qui succède au spectacle présenté il y a six ans, The Elephant in the Room. Selon les mots de la compagnie elle-même, la seconde œuvre de « ciné-cirque » peut être vue comme « la suite du premier spectacle, trente-cinq ans après ». L’équipe au complet fait le déplacement dont Charlotte Saliou à la mise en scène, et sur les planches, Lolita Cortet, Valérie Benoit, Grégory Arsenal, Philip Rosenberg, Yannick Thomas et Mason Ames.

« Un cirque cocasse et audacieux qui nous maintient constamment entre fous rires et frissons »

Le spectacle existe depuis déjà deux ans et a dû traverser la période du Covid avant de pouvoir atterrir à Tahiti. La Nuit du cerf se déroule dans les années 1970, où trois frères et sœurs se réunissent pour organiser les funérailles de « Miss Betty », leur mère, dans la maison familiale qui se trouve en bord de forêt. « Soudain dans un crissement de pneus un mystérieux étranger hirsute et hors de lui débarque. De là tout bascule : la famille fraîchement réunie règle ses comptes, se déchire, s’aime, s’empoigne, rit, s’esclaffe, pleure, danse, dérape … et les funérailles déraillent. » Les six artistes sur scène enchaînent « »voltige, équilibres, main à main, banquine, acrobaties et fil de fer » tout en déclinant les aspects de leurs personnages, « aussi drôles qu’extravagants » tout au long de leur histoire.