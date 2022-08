« Si la Chine nous envahit, ce serait un désastre mondial », alerte le représentant de Taïwan

Invité de notre partenaire Europe1, le représentant de Taipei en France François Chih-Chung Wu est revenu sur l’arrivée pour deux jours de six officiels américains à Taïwan. Et annonce que plusieurs sénateurs français se rendront sur l’île dans le courant du mois de septembre.

Regain de tensions à Taïwan. Dix jours après la visite de Nancy Pelosi qui avait engendré des exercices militaires de grande ampleur de la Chine autour de l’île, six membres du Congrès américains sont arrivés ce dimanche à Taïwan pour une visite surprise de deux jours. Une visite qui va inévitablement relancer les tensions avec la Chine. Mais pour le représentant de Taipei en France, « c’est la Chine qui est en train de monter la pression et de créer une instabilité régionale, en voulant accélérer son processus de conquête de Taïwan ».

« Montrer à la Chine qu’il y a une ligne rouge à ne pas franchir »

Pour François Chih-Chung Wu, cette visite américaine doit permettre de « montrer à la Chine qu’il y a une ligne rouge à ne pas franchir », mais aussi pour discuter avec plusieurs ministres taïwanais, comme le confirme le représentant de Taipei en France. « Toutes ces négociations et toutes les discussions à venir doivent servir pour préserver le statu quo », assure-t-il sur Europe 1.

Mais pour autant, François Chih-Chung Wu se veut extrêmement prudent, car il estime qu’autour de son île, se trouve avec la Chine « la deuxième puissance militaire mondiale qui, en plus, veut nous envahir », donc il estime qu’une invasion de l’île bouleverserait totalement « l’ordre mondial » et qu’elle déclencherait « un désastre mondial », mais il refuse de parler de troisième guerre mondiale, en raison des investissements européens et mondiaux en Chine à Taïwan.

Des sénateurs français vont se rendre à Taïwan en septembre

En plus de la visite de la délégation américaine, François Chih-Chung Wu annonce que plusieurs autres délégations, européennes cette fois, vont se rendre sur l’île. « Nous allons avoir aussi des Allemands au mois d’octobre. Les Anglais aussi vont venir, normalement, à la fin de cette année. Il y aura aussi, je peux vous l’assurer, des sénateurs français qui vont venir nous visiter au mois de septembre », affirme-t-il ce dimanche soir sur Europe 1.