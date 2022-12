Le code 9.8 fait son grand retour sur scène ce samedi

Le collectif de rappeurs le plus connu du fenua, code 9.8 revient à l’occasion d’un grand concert gratuit ce samedi à la Brasserie Hoa.

Après deux années d’absence baby K pone, Teriitua, Weston, Bzteo, Big H, Herehia et Dj Boz reviennent pour un concert gratuit ce samedi à la brasserie Hoa. Même si comme beaucoup, ils avaient été contraints de faire une pause musicale avec la crise Covid, ils n’avaient jamais vraiment arrêté de chanter. Né en 2010, le collectif de rappeurs le plus connu du fenua, code 9.8, rassemble en fait une bande de copains qui avaient déjà tous des carrières solo. Ensemble, ils chantent des messages positifs et plein d’espoir. Enfants du peuple, en passant par Authentik et messagers de l’espoir, ils proposent un rap à l’ancienne, mais en même temps très dansant. Ils avaient prévu de revenir en 2023, mais finalement, ils viennent clôturer 2022 en beauté. « Apparemment des fois, les étoiles elles s’alignent toutes seule, se réjouit baby K pone. On n’était pas pressé, mais c’est Thomas de la brasserie qui a fait que les choses se sont accélérées. C’est bien aussi, parce que nous, il nous fallait peut-être un déclic pour reprendre. »

Et ce qui fait aussi la particularité de ce groupe mythique de rap, c’est qu’il ne fait que des compositions. Vous ne les retrouverez donc pas en animation, tous les week-ends pendant quatre heures dans les débits de boissons. À partir de l’année prochaine, le groupe prévoit la sortie de nouveaux titres et quelques concerts dans des endroits et dans des conditions qu’ils auront eux même choisis. Véritables passionnés, ils ne vivent pas de la musique, mais souhaitent se produire devant un public qui se déplace pour les écouter.

Un vrai public qui pourra donc apprécier, aussi les talents de deux groupes de jeunes : Barbary squad et la sphère, qui feront la première partie du grand retour de code 9.8. Les tontons du rap vous attendent donc nombreux ce samedi à partir de 18h30 à la brasserie Hoa.