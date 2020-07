Le confinement n’arrête pas le talent

« Tahiti / Art en confinement » : c’est le nom du concours qui avait été lancé, en plein confinement, par la Maison de la Culture. Les lauréats ont été récompensés, ce vendredi matin.

La pandémie n’a pas freiné l’inspiration. Quand tous les pays de la planète se confinaient peu à peu, en mars dernier, le net commençait à fourmiller, au fenua comme ailleurs, de projets artistiques inspirés par la crise sanitaire, ou simplement adaptés à ses contraintes. « Les peintres, sculpteurs, musiciens ou encore les groupes de danse ont redoublé de créativité pour continuer à faire vivre la culture, il était donc important de mettre en avant ces partages et de soutenir ces initiatives », notent aujourd’hui les responsable de Te Fare Tauhiti Nui. Raison pour laquelle la Maison de la Culture, qui avait lancé, avec le ministère de la Culture et le Musée de Tahiti et des Îles, un grand concours artistique en ligne. Pas de thématique ou de forme imposée : les œuvres, classées en 4 catégories (arts graphiques, sculpture, audiovisuel et création musicale) devaient simplement être réalisées entre le 21 mars et le 29 avril – la période de confinement en Polynésie, donc – être postées sur Facebook, associées au mot-dièse #Tahitiartconfinement.

Une initiative qui a rencontré un certain succès : 2000 personnes ont suivi la page du concours, et surtout, plus de 265 œuvres, toutes catégories confondues, ont été présentées. Après deux réunions du jury – présidé par le ministre de la Culture Heremoana Maamaatuaiahutapu, entouré de plusieurs responsables institutionnels – et une prise en compte des « likes » sous les publications – plus de 10 000 au total – une douzaine de lauréats ont été désignés. Et récompensés cette semaine, de prix allant jusqu’à 50 000 francs. Petit tour d’horizon des talents remarqués pendant le confinement.