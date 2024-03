Le Conseil d’État s’apprête à annuler la loi fiscale

Le rapporteur public du Conseil d’État a donné ce lundi le sens de ses conclusions sur le recours de six élus A Here ia Porinetia et Tapura contre la loi du Pays du 15 décembre 2023 portant diverses mesures fiscales. Sauf à changer ses habitudes, le Conseil d’État prononcera après-demain l’annulation de cette loi, qui avait été l’objet de deux passages en commission de l’Économie, au mépris du règlement intérieur de l’assemblée, et qui touchait des domaines sensibles comme l’immobilier, la défiscalisation et l’importation des véhicules électriques et hybrides.

Souvenez-vous, c’était juste avant l’adoption du budget. Lors d’un premier passage en commission de l’Économie, le texte « portant diverses mesures fiscales dans le cadre de l’approbation du budget de la Polynésie française pour l’exercice 2024 » avait été amendé à plusieurs endroits , principalement à l’initiative de Nuihau Laurey, et sa nouvelle rédaction largement approuvée y compris par les membres de la majorité Tavini.

Le président de l’assemblée et le gouvernement s’étaient alors entendus, après de multiples claquements de porte en privé, pour présenter un nouveau texte, reprenant à son compte les amendements insérés par l’opposition. Une nouvelle séance de commission avait été convoquée 10 jours plus tard, pour valider ce texte finalement adopté en séance le 15 décembre.

Pour rappel le texte, entre autres, révisait les exonérations fiscales pour les véhicules électriques et hybrides, allégeait les droits d’enregistrement applicables aux primo-acquisitions d’immeubles bâtis et de terrains à bâtir, modifiait la fiscalité sur les cessions d’actions ou de parts sociales des sociétés civiles immobilières, les obligations des acquéreurs en VEFA, augmentait la TVA sur les meublés de tourisme reconduisait l’exonération de charges sociales sur les primes exceptionnelles aux salariés, ainsi que les exonérations à l’importation de certains matériaux de construction, abaissait les droits d’enregistrement sur les créations de sociétés, augmentait les taxes sur le tabac. Il modifiait également les taux de la défiscalisation Pays et la destination de ces crédits d’impôt.

Au grand dam des membres de l’opposition AHIP et Tapura, qui dénonçaient alors le fait que le règlement intérieur ne prévoyait pas cette procédure, et qui accusaient Tony Géros de tailler un règlement sur mesure. Les deux partis d’opposition avaient donc porté l’affaire devant le Conseil d’État.

Ce matin à Paris, les conclusions du rapporteur public ont été dévoilées : elles tendent à l’annulation de la loi, prise, dit le Conseil d’État, en méconnaissance de l’article 27 du règlement intérieur de l’assemblée de la Polynésie française. La décision du Conseil d’État sera rendue après-demain, mais il serait très inhabituel qu’elle ne suive pas les conclusions.

Grande satisfaction, bien sûr, pour Nuihau Laurey :

Une décision qui n’est pas sans conséquences budgétaires, explique l’ancien ministre des Finances, puisque le budget deviendrait ainsi « insincère » et devra être l’objet d’un collectif budgétaire dès l’ouverture de la session administrative le mois prochain