Le Cosso Gang sort son premier titre

L’acteur et musicien Pierre Cosso, a réuni autour de lui des musiciens du fenua afin de créer le Cosso Gang. Le groupe sort aujourd’hui un premier titre, qui doit ouvrir la porte à un album en préparation.

Après 15 ans à naviguer autour du monde, et 12 ans passés en Polynésie, l’acteur et musicien Pierre Cosso -notamment connu pour son rôle dans La Boum aux côtés de Sophie Marceau – est redevenu « terrien » depuis 1 an. Hyperactif, il fallait qu’il se consacre à un nouveau projet, un nouveau rêve, celui de monter un groupe de musique. C’est comme cela qu’est né le Cosso Gang, autour de sept musiciens issus du jazz ou encore du rock. Si Pierre Cosso avait dans l’idée de faire de simples reprises, le gang n’a pas été de cet avis, comme il l’explique aux côtés de Patrick, l’un des musiciens du Cosso Gang.

Aujourd’hui, le Cosso Gang vient donc présenter un premier titre inédit, prémice d’un album dont toutes les chansons sont déjà écrites. « Elles sont en arrangement pour la scène et il va falloir les enregistrer » explique Pierre Cosso. Et des enregistrements en live made in fenua, comme pour ce premier titre dont il dévoile l’histoire.

Pas de date encore donc pour la sortie de ce premier album mais le Cosso Gang compte bien se produire d’ici le mois de janvier sur les scènes polynésiennes et européennes.

En attendant, « Le gang des rêves » est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement.