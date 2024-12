Le couvre-feu est levé sur l’ensemble de la Nouvelle-Calédonie à compter de ce lundi

Le couvre-feu comme l’interdiction de transport d’armes, en vigueur depuis mi-mai, ont été levés par le haut-commissariat, à compter de ce lundi dans tout le pays « où un retour à la vie normale est amorcé ». Les précisions de notre partenaire Les Nouvelles calédoniennes.

Fin du couvre-feu

En vigueur depuis plus de six mois sur l’ensemble du pays, le couvre-feu (encore valable de minuit à 5 heures) est levé sur tout le territoire par le haut-commissariat à compter de ce lundi. Une décision prise « au regard de la situation et de l’évaluation des risques régulièrement effectuée en lien avec les élus locaux notamment. En dépit des exactions qui demeurent dans certains quartiers ou secteurs sensibles du territoire, l’ordre public a pu être rétabli et un retour à la vie normale est amorcé », indique l’État.

Fin de l’interdiction du transport d’armes

L’interdiction du port, du transport et de l’utilisation d’armes à feu et de munitions, « sans motif légitime » est également levée. Néanmoins, l’acquisition sur le territoire par les personnes titulaires du permis de chasser, de munitions de catégorie C est limitée à cinquante par mois, quel que soit le nombre d’armes détenues. Ces dispositions entrent en vigueur à partir de lundi pour une durée limitée jusqu’au 5 janvier inclus.

Restrictions de vente d’alcool

En ce qui concerne la vente d’alcool, Si plus aucune contrainte horaire ne s’applique, les quantités autorisées par personne restent réglementées. Il est toujours possible d’acheter quatre litres d’alcool à moins de 9° (bières, cidres, etc.) ; deux litres pour des boissons entre 9° et 22° (vins…) et un litre pour les boissons alcoolisées dépassant les 22° (whisky, rhum, gin, vodka, etc.). Et ce, jusqu’au 20 décembre.

Rassemblements interdits

Les rassemblements et défilés dans les communes du Grand Nouméa, en dehors des marchés habituels et des manifestations sportives, demeurent prohibés jusqu’au 20 décembre.