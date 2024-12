Plusieurs centaines de personnes sont attendues ce mardi à la présidence pour la journée internationale des personnes handicapées. Au programme : animations culturelles et artistiques, déjeuner partagé et discussions autour des projets du gouvernement pour le secteur. Mais la journée sera surtout l’occasion d’organiser un job dating pour mettre en contact des employeurs et des personnes handicapées.



Ce mardi 3 décembre, le Pays célébrera la Journée internationale du Handicap avec un événement organisé sous le grand chapiteau de la présidence. Aux manettes de l’évènement, la Vice-présidence en charge des Solidarités et la DSFE qui veulent faire de cette journée de sensibilisation, d’informer et de mobilisation… Même si l’évènement n’est pas ouvert au grand public. Les associations œuvrant dans le domaine devraient tout de même être présentes en nombre, aux côtés de représentants politiques et administratifs, mais surtout de dirigeants d’entreprises privées, invitées à participer à un grand job-dating inclusif ouvert à toutes les personnes en situation de handicap.

L’évènement phare de la journée, qui sera aussi marquée par un « déjeuner d’honneur », des animations culturelles et artistiques, organisées par des associations locales, avec un focus particulier sur la culture des Tuamotu. « Un moment convivial » assure le gouvernement, qui veut en profiter pour mettre en avant sa feuille de route pour le handicap « pour garantir l’accès à l’emploi, à l’éducation, aux soins et à la culture pour tous ». Moetai Brotherson devrait d’ailleurs assurer le discours d’inauguration aux côtés du Haut-commissaire Éric Spitz et de Nathalie Salmon-Hudry, déléguée interministérielle au handicap et à l’inclusion.