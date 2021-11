Le couvre-feu prend fin le 15 novembre

Dominique Sorain et Edouard Fritch doivent prendre la parole lundi après-midi sur la situation sanitaire en Polynésie française. Le 15 novembre marquera la fin du couvre-feu. Il sera aussi question du pass sanitaire, qui pourrait entrer en vigueur au 1er décembre.

La Polynésie vit sous couvre-feu depuis le 11 août dernier : d’abord en vigueur à partir de 20 heures, repoussé à 21 heures fin septembre, puis à 22 heures mi-octobre, et enfin 23 heures depuis le 2 novembre, ce sont donc plus de trois mois de restrictions qu’ont subi les Polynésiens suite à la flambée du variant Delta. Et ils l’ont bien respecté, même si les contrôles routiers lors de cette deuxième vague au fenua n’ont guère été soutenus. Mais c’est bientôt fini.

Si le haut-commissaire et le président du Pays ont prévu de s’adresser à la presse lundi après-midi, l’essentiel de l’intervention est déjà connu. L’état d’urgence sanitaire, instauré en Polynésie française par décret du Président de la République du 11 août 2021 et prorogé par la loi du du 11 septembre, prend fin le 15 novembre. Sans cette base légale, le couvre-feu ne peut tout simplement être maintenu. Un soulagement pour ceux qui travaillent dans la restauration, et pour les discothèques qui sont fermées depuis quasiment deux ans, excepté une brève parenthèse entre mai et août dernier.

Il devrait également être question du pass sanitaire, qui pourrait entrer en vigueur au fenua au 1er décembre prochain.