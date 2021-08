Le couvre-feu rétabli mercredi à minuit

Invité du journal télévisé de TNTV, le haut-commissaire Dominique Sorain a annoncé le rétablissement du couvre-feu, de 21 heures à 4 heures du matin, dès mercredi minuit, et évoqué des conditions encore plus strictes durant les week-ends. Si la rentrée scolaire n’est pas reportée, des tests sont mis en place pour les élèves d’internat qui reviennent des archipels.

C’est sans grande surprise et avec une certaine résignation que la Polynésie vient d’apprendre que le couvre-feu ferait son retour dès mercredi minuit, c’est-à-dire dans la nuit de mercredi à jeudi. Un couvre-feu qui sera en vigueur de 21 heures à 4 heures du matin, mettant fin à l’espoir des restaurateurs, notamment, de préserver un peu leur activité. Dominique Sorain a également annoncé qu’il envisageait « très rapidement » des restrictions renforcées le week-end, « pour limiter les déplacements ».

« Pas de confinement à ce stade, mais c’est quelques chose qu’il ne faut pas exclure », estime le haussaire qui rappelle la montée brutale du taux d’incidence du covid en Polynésie, inférieur à 10/100 000 habitants mi-juillet.

La rentrée scolaire, mardi pour les collèges et lycées et mercredi pour le primaire et les maternelles, est maintenue. Mais le haut-commissaire explique que des tests sont mis en place pour les élèves d’internat qui reviennent des archipels.

Et s’il explique que la version locale du pass sanitaire rencontre des « difficultés d’adaptation », il déclare aussi qu’il a proposé au Pays d’en étudier la possibilité pour les liaisons inter-archipels, car la progression de l’épidémie dans les îles pourrait « dépasser » nos capacités d’évacuation sanitaire.

Pas non plus de fermeture des frontières : « Le problème ne vient pas des arrivées de l’extérieur, le virus circule parmi nous », a déclaré Dominique Sorain, qui affirme qu’environ deux cas par jour sont détectés à l’aéroport.