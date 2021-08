Mariage de Tearii Alpha : Édouard Fritch « infiniment désolé »

Dans une allocution enregistrée quatre jours après les faits, le président du Pays ne concède qu’une entorse à la réglementation, l’animation musicale. « Nous n’avons pas été exemplaires, j’en suis infiniment désolé. »

Quelques minutes avant qu’Édouard Frtich apparaisse à l’écran, le haut-commissaire Dominique Sorain avait indiqué que l’Etat avait fait son travail dans cette affaire, en refusant une dérogation et en rappelant les conditions d’un tel événement, et disait d’un ton ferme qu’il appartenait aux personnes concernées de s’expliquer, et qu’il y aurait des sanctions.

N’ayant pas voulu « réagir à chaud » devant le « torrent de réactions indignées et d’insultes » qui a suivi la réception de mariage de Tearii Alpha, Édouard Fritch est finalement sorti de son silence, dans un format qui ne souffre guère la contradiction, celui de l’allocution préenregistrée diffusée sur TNTV. Il a d’abord souligné que l’événement était prévu de longue date et que sa voilure avait été réduite : « le repas a été organisé dans les règles prescrites par l’arrêté du haut-commissaire, au sein d’un restaurant qui a été privatisé pour l’occasion. La jauge maximale n’a pas été dépassée, les règles sanitaires ont été respectées par les convives et par le personnel de service. » Seule faute avouée, la présence d’un orchestre : « Nous n’avons pas été exemplaires, certainement. J’en suis infiniment désolé ».

« Vous me connaissez, je ne suis pas quelqu’un qui se croit au-dessus des lois, poursuit Édouard Fritch, qui attend les résultats de l’enquête de gendarmerie. Nous assumerons, laissons la justice faire son travail. »

Le président a terminé son allocution en souhaitant que cessent « l’amertume, la colère, les insultes et la méchanceté » et « que la sérénité et la confiance reviennent ».

Au final, ni l’un ni l’autre des deux hommes n’ont éclairci pourquoi les forces de l’ordre sont reparties après leurs constatations sans mettre fin à la fête, comme elles l’ont fait pour d’autres événements.