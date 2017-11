Le curage du canal de l’aéroport bloqué par le Port

A l’approche de la saison des pluies, les élus de la commune de Faa’a s’inquiètent du refus du Port autonome d’autoriser les travaux de curage et d’élargissement du canal qui longe l’aéroport. Un canal qui a pourtant causé de lourdes inondations lors des dernières intempéries du début d’année.

Après les inondations à Faa’a en début d’année, l’état du canal qui longe l’aéroport de Tahiti-Faa’a a donné lieu à plusieurs réunions entre la commune, les services de l’Etat, du Pays et Aéroport de Tahiti (ADT). Il a donc été décidé de procéder au curage du canal, ainsi qu’à son élargissement, pour sécuriser les habitations alentours. Problème, le Port autonome de Papeete a adressé une fin de non recevoir à la commune concernant le curage au niveau de l’embouchure du canal. Une zone qui appartient au Port autonome. Pour le cinquième adjoint en charge de l’Aménagement et de l’Urbanisme à la mairie de Faa’a, André Céran-Jérusalémy, cette décision « réduit à néant » le travail réalisé depuis le début de l’année. Mais surtout, l’élu se dit « inquiet » pour la sécurité des familles à l’approche de la saison des pluies.

Contacté, le directeur du Port autonome, Georges Puchon, affirme qu’il « étudie actuellement l’aspect technique de ce dossier. « On n’est pas sur des aspects financiers ou de relation, on est que sur des considérations techniques, car je ne voudrais pas faire des travaux qui ne servent à rien. Il y a quand même un impact financier ». George Puchon assure que la commune de Faa’a aura une réponse d’ici la semaine prochaine.