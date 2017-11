Six ans ferme pour l’agresseur de la mamie à Pirae

Le jeune homme de 28 ans, qui avait agressé une mamie de 70 ans qu’il venait cambrioler à Pirae le 11 août dernier, a été condamné à six ans de prison ferme et un an de sursis. Cambrioleur récidiviste, le jeune homme a rendu la septuagénaire aveugle d’un oeil en lui portant une trentaine de coups.

Le cambrioleur qui avait passé à tabac sa voisine de 70 ans le 10 août dernier à Pirae a été jugé lundi après-midi en comparution immédiate. Le jeune homme de 28 ans s’était introduit de nuit chez sa voisine, quartier Teauna, pour la voler. Mais une fois dans sa chambre, il avait réveillé la septuagénaire et l’avait rouée de coups, avant de tenter de l’étouffer avec un coussin. La malheureuse avait même été contrainte de faire la morte pour se débarrasser de son agresseur.

Lundi à l’audience, la victime avait perdu l’usage d’un oeil et portait toujours les séquelles de son agression. Le jeune homme, déjà condamné à trois reprises pour vol, a écopé d’une peine très lourde de six ans de prison ferme et un an de sursis. Une prochaine audience sera dédiée à l’indemnisation du préjudice de la victime, dont l’état n’est toujours pas stabilisé à ce jour.