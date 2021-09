Le détail des restrictions sanitaires Le couvre-feu est maintenu sur l’ensemble de la Polynésie française de 20h à 04h00 du matin ;

Le confinement en semaine sera levé aux îles du Vent et îles Sous-le-Vent ;

Le confinement le week-end appliqué sur 30 îles des Australes et des Tuamotu-Gambier sera également levé ;

Le confinement le week-end est maintenu à Tahiti, Moorea, Raiatea, Huahine, Tahaa, Bora Bora et Maupiti. Il débutera à 14h00 le samedi. Durant cette période de confinement, l’accès aux plages sera interdit sur ces îles ;

Les rassemblements de plus de 10 personnes demeurent interdits sur l’ensemble des archipels ;

Les magasins et commerces seront ouverts en semaine et le samedi matin, avec port du masque obligatoire et une limite de jauge de 4m² par client ;

Les restaurants et débits de boisson pourront accueillir de la clientèle en dehors des heures de couvre-feu ou de confinement, avec un protocole d’accueil identique à celui qui était mis en œuvre jusqu’au mois de juin : notamment les tables de 6, séparées d’un mètre. Les événements musicaux et artistiques y seront interdits ;

Les établissements de sport couverts et de plein air seront ouverts uniquement pour les activités sportives encadrées, dans la limite de 50 % de leur capacité d’accueil et en respectant un espace de 16m² par utilisateurs lors des activités à forte intensité cardio. L’accueil des groupes scolaires et des mineurs y sera possible.

Les compétitions et événements sportifs seront en revanche interdits, de même que les espaces de restauration et de boisson.

Les musées, salles d’exposition et cinémas resteront fermés ;

Les établissements d’enseignement artistiques pourront accueillir les élèves ;

Les salles de réunion, chapiteaux, salles de spectacle, tentes et structures assimilées pourront accueillir du public avec un siège sur deux, le port obligatoire du masque et sans espace de restauration ou de boisson dans le cadre des seules activités autorisées, parmi lesquelles notamment les activités des groupes scolaires et périscolaires ou à destination exclusive des mineurs, les activités physiques des professionnels ou liées à des formations, les formations et épreuves de concours ou d’examens. Les manifestations festives, culturelles et sportives demeurent interdites.

Les bibliothèques et centres de documentation seront ouverts ;

Les salles de jeux resteront fermées ;

Les foires, salons, fêtes foraines, brocantes, bingo, combats de coq demeurent interdits ;

Les croisières seront autorisées individuellement à reprendre progressivement leur activité, sous réserve que l’ensemble de l’équipage et des passagers soit vacciné et sous réserve de l’accord des maires concernées par les zones d’escale. Il n’y aura pas d’escale possible le week-end dans les archipels encore soumis au confinement de fin de semaine. Le charter nautique et la plaisance pourront également reprendre selon des modalités qui seront précisées avec les acteurs du secteur très rapidement par le Haut-commissariat et le ministère du tourisme.

Le Pass de protection des îles reste en vigueur depuis Tahiti vers les archipels et pour les trajets internes aux îles sous le Vent. Sur ces vols les voyageurs devront disposer d’un certificat de vaccination ou détenir un motif impérieux de déplacement accompagné du résultat d’un test COVID négatif de moins de 3 jours.