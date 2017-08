Le dictionnaire tahitien-français s’enrichit de 2300 mots

Près de 18 ans se sont écoulés depuis la première édition du dictionnaire Tahitien-Français. L’académie tahitienne a « révisé, augmenté et enrichi » de plus de 2 300 mots sa nouvelle édition présentée mercredi et disponible dans un format plus confortable à 2000 Fcpf l’ouvrage.

« C’était un travail colossal », annonce la nouvelle présidente de l’Académie tahitienne, Flora Aurima Devatine, « et nous avons conscience que c’est un travail qui peut et doit se parfaire ». Dix-huit ans après la première édition de son dictionnaire tahitien-français, l’académie a réuni la presse mercredi dans ses locaux pour annoncer sa dernière réédition. « Un travail de patience, de passion et d’humilité », qui a demandé la consultation de lexiques et dictionnaires existants et des langues du Pacifique.

Ce nouvel ouvrage a été enrichi de plus de 2 300 mots grâce à la contribution des deux lexiques tahitien-français et à de nouveaux termes répertoriés. L’orthographe phonétique a été corrigée et le sens de certaines notions éclairé. Des mots ont également été créés parce qu’ils n’existaient pas encore. Florienne Panai, membre de l’académie depuis 2006, se rappelle du jour de son entrée. Les membres étaient occupés à tenter de traduire le mot « électrochoc ».

Le format du nouveau dictionnaire a également été révisé afin de le rendre plus « facilement confortable et transportable ». D’un format A4, il passe à un format A5. Pour le rendre « accessible à toutes les bourses », son tarif a été revu à la baisse par rapport à la première édition. Il est disponible au prix de 2000 Fcfp, au lieu de 2500 Fcfp.