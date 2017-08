Un premier ouvrage entièrement consacré aux tiki

« C’est un livre au reflet de l’exposition Tiki » où les regards d’ethnologues, d’archéologues, de linguistes et de spécialistes de la tradition orale se mêlent pour éclairer le sens des statuts marquisiennes. L’ouvrage est coédité Au vent des îles et le Musée de Tahiti et des îles.

Tradition orale, motif, statue… L’ouvrage Tiki suit la même trame que l’exposition éponyme qui s’est tenue de septembre 2016 à mars 2017. Près de 8 000 visiteurs ont pu découvrir à travers une centaine d’objets exposés la complexité de son symbolisme et de ses représentations. Tara Huiquily a dirigé l’ouvrage et s’est notamment entouré d’archéologues, d’anthropologues et de linguistes afin de mettre en lumière un sujet finalement peu connu.

Le livre Tiki paraît en coédition Au vent des îles et le Musée de Tahiti et des îles. Pas moins de 248 pages pour lever le voile sur le symbole fort de la culture polynésienne. Connaissance qui, jusque là, a été jalousement gardé par les prêtres et les chefs anciens.