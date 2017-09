Journées du patrimoine : des visites inédites au musée

Commencer par découvrir une pièce de tapa dans le musée, puis aller dans le jardin découvrir les essences utilisées au cours du processus de fabrication et, enfin, faire son propre tapa : c’est ce que propose le musée de Tahiti et des îles à l’occasion des Journées du patrimoine, le week-end du 16-17 septembre. De nombreuses autres rencontres sont au programme, dont des lectures de contes polynésiens.

« Jeunesse et patrimoine » : c’est le thème retenu cette année pour les Journées européennes du patrimoine, auxquelles participent le musée de Tahiti et des îles, ce week-end. L’accent a donc été mis sur la transmission des savoirs, et cela passe par des ateliers et des visites thématiques entièrement repensés, comme l’explique Miriama Bono, la directrice du musée.

Les deux films projetés nous emmèneront à Hawaii : Papa Mau Wayfinder de Anthony Naalehu, à 18 heures, et du Voyage into the depths of Kanaloa de Ruben Carillo, à 19 heures.

Outre les ateliers et les visites guidées, le musée proposera des lectures de contes polynésiens, le samedi et le dimanche, en matinée. Tanya Tahauri, chargée de la promotion des langues au ministère de la Culture, animera ces lectures, et elle promet que ce sera « dynamique ».

Comme chaque année, il sera possible de visiter les réserves du musée, à condition d’avoir réservé – la demande est toujours forte, et même le nombre de visites a été augmentée, il n’y aura pas de place pour tout le monde. Les demandes sont à envoyer à [email protected]. Plus de détails sur le site du musée : www.museetahiti.pf.

L’université de la Polynésie française ouvrira également ses portes à l’occasion des Journées du patrimoine. La bibliothèque dévoilera ses collections rares et anciennes relatives au triangle polynésien, le vendredi 15 et le samedi 16 septembre. Réservation obligatoire au 40 866 400, ou [email protected]. La visite dure 45 minutes. Ça peut être l’occasion de découvrir l’exposition du moment : « Pape o Tahiti, l’eau dans la culture polynésienne ».