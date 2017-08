Un quintuple champion du monde de karaté au fenua

Le quintuple champion du monde et karatéka français le plus titré à l’international, Gilles Cherdieu, va passer plusieurs jours en Polynésie. Il animera un stage à Tahiti du 28 août au 2 septembre prochain auprès des karatékas polynésiens.

Cinq fois champion du monde, huit fois champion d’Europe et six fois champion de France… Gilles Cherdieu est le karatéka français le plus titré à l’international. Ancien entraîneur des équipes de France de karaté, le sixième dan de karaté va passer plusieurs jours en Polynésie française à la fin du mois. Invité par la fédération tahitienne de karaté, il donnera d’ailleurs un stage d’une semaine aux licenciés polynésiens et au grand public.

Du 28 août au 2 septembre, Gilles Cherdieu donnera plusieurs séances d’entrainement pour enfants, compétiteurs, coach et tout public aux dojos de Vaitavatava et d’Erima… Cela fait près de six ans, avec Serge Chouraki en 2011, qu’un expert de ce niveau en karaté n’était pas venu en Polynésie française. La fédération mise sur cet événement à la fois pour dynamiser le karaté polynésien et pour lancer la saison des compétiteurs du fenua. Une saison qui sera marquée cette année par les Océania en Nouvelle-Zélande au mois de mai 2018.

Pratique :

Renseignements auprès de Michel Mutlu, président de la fédération tahitienne de karaté : 87 78 45 78.