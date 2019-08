Le directeur du CHPF René Caillet sur la sellette  

C’est une information Radio1. Le directeur du CHPF de Taaone, René Caillet, est sur la sellette. Il est d’ailleurs absent du CHPF depuis plus de deux mois.

C’est une information Radio1. Le directeur du CHPF de Taaone René Caillet n’occupe plus son poste depuis plus de deux mois pour des raisons de santé. Selon le ministre de la Santé, le numéro 1 du CHPF est actuellement en métropole et ce pour une période « prolongée ». Une rencontre entre les deux hommes devrait avoir lieu très prochainement, et le ministre prendra ensuite la décision de maintenir l’actuel directeur René Caillet en poste ou pas.

Pour rappel, René Caillet a été nommé le 26 septembre 2016 par un arrêté du conseil des ministres sur proposition de l’ancien ministre de la Santé Patrick Howell. Il avait pris ses fonctions le 2 novembre de la même année.