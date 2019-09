Le Dr Christophe Cordonnier réintègre le CHPF

Le 10 septembre dernier, le tribunal administratif étudiait la requête du Dr Christophe Cordonnier, qui demandait l’annulation de la décision et de l’arrêté par lesquels la Polynésie française prononçait sa révocation. Il avait été condamné en 2017 pour importation et consommation d’ice. Le délibéré rendu ce mardi ordonne sa réintégration.

En avril 2017, Christophe Cordonnier, néphrologue à l’hôpital de Taaone avait été condamné en appel à 8 mois de prison avec sursis et 1,38 million de Fcfp d’amende pour importation et consommation d’ice. Suite à sa condamnation, une procédure administrative avait été ouverte par la direction de l’hôpital en 2017 et la Polynésie française l’avait révoqué de ses fonctions.

Décision qu’il contestait devant le tribunal administratif. Celui-ci lui a donné raison dans son délibéré, estimant que la sanction était disproportionnée. Le médecin n’aurait consommé de l’ice que durant 3 mois, et ses analyses toxicologiques depuis ont toujours été négatives. Le tribunal administratif a donc ordonné au président de la Polynésie française de procéder à la réintégration du docteur Cordonnier, avec effet rétroactif au 30 septembre 2017.