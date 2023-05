Le drapeau LGBT a flotté sur la présidence

Les couleurs LGBT ont flotté au-dessus de la présidence et de la vice-présidence ce mercredi, Journée mondiale contre l’homophobie, la transphobie et la biphobie. Le gouvernement souhaite construire une société « qui nous ressemble et qui nous rassemble, avec plus de diversité, plus d’inclusion, plus de visibilité ».

À l’occasion de la Journée mondiale contre l’homophobie, la transphobie et la biphobie, également marquée par les 10 ans de la promulgation de la loi sur le mariage pour tous, le président Moetai Brotherson a souhaité faire flotter les drapeaux LGBT à l’entrée de la Présidence, ainsi qu’à la vice-présidence (désormais située dans le bâtiment en face du CESEC). Selon un communiqué, le président Brotherson souhaitait marquer « son profond soutien à une communauté souvent victime de harcèlements, de violences, et de critiques ».

La présidence rappelle dans un communiqué que « plusieurs mesures pour lutter contre les LGBTphobies et plus globalement contre toutes formes de discrimination, sont inscrites au programme du Tavini, à commencer par sensibiliser le public aux violences que subit la communauté LGBT, puis plus concrètement, en créant des Fare Ora dans chaque commune avec un suivi et un accompagnement psychologique, et bien d’autres mesures à venir ». Le gouvernement souhaite « construire une société qui nous ressemble et qui nous rassemble, avec plus de diversité, plus d’inclusion, plus de visibilité pour cette communauté LGBT, avec des orientations différentes ». Éliane Tevahitua, vice-présidente et ministre de la Culture, devait présenter un texte portant sur la Journée mondiale contre l’homophobie, la transphobie et la biphobie en conseil des ministres.

Une rencontre a également eu lieu entre le président Moetai Brotherson, la vice-présidente et ministre de la Culture, Éliane Tevahitua, la ministre des Solidarités, Minarii Galenon, et Karel Luciani, président de l’association Cousins Cousines de Tahiti. L’objectif était « de consolider et de conforter l’engagement du gouvernement dans la lutte contre la discrimination sociale ».

D’après communiqué