Le fait nucléaire ou encore l’histoire de Pouvanaa a Oopa seront étudiés dans nos écoles : « que cela soit des points positifs ou négatifs, la génération d’aujourd’hui doit être au courant de ce qui s’est passé avec le fait nucléaire », a annoncé la ministre de l’Éducation Christelle Lehartel, sans donner de calendrier précis. Elle a aussi remis le bilinguisme à l’ordre du jour, un dossier en sommeil depuis plusieurs années, et qu’elle compte réactiver en présentant un projet de loi du Pays.

Actuellement les seules mentions du nucléaire dans les manuels scolaires ont trait au Centre d’expérimentation du Pacifique (CEP), avec des « précisions » telles que « les essais nucléaires deviennent souterrains à partir de 1975. Le dernier tir a lieu en janvier 1996 », ou encore « l’entrée de Tahiti dans le monde moderne est accélérée par l’ouverture de l’aéroport de Faa’a en 1961 ». Vendredi matin, la ministre de l’Éducation Christelle Lehartel a annoncé lors de sa conférence de presse de rentrée que le « fait nucléaire » fera son apparition dans les manuels scolaires du 1er degré, puis dans ceux du second degré. Il va surtout concerner le cycle 3, soit les CM1 et CM2. Pour le second degré, la ministre indique que c’est en cours : « c’est un peu plus compliqué car on rentre dans les choses plus compliquées » et qu’un comité de travail a été mis en place composé notamment d’inspecteurs des 1er et 2nd degrés. « C’est un sujet chaud , affirme la ministre. Que cela soit des points positifs ou négatifs la génération d’aujourd’hui doit être au courant de ce qui s’est passé avec le fait nucléaire ». Elle assure aussi que les conséquences sanitaires et environnementales feront également partie du programme.

Et comme on ne peut parler de nucléaire sans parler de Pouvanaa a Oopa qui s’est opposé dès le début aux essais, son histoire devrait aussi être étudiée en classe.

Le bilinguisme, « un grand pas en avant pour l’éducation »

Le bilinguisme est l’autre grand dossier évoqué par la ministre de l’Éducation. Trois écoles pilotes ont été choisies : le CJA de Paea, l’école de Maatea à Moorea et celle de Tiva à Taha’a. Christelle Lehartel indique que son objectif « n’est pas d’en faire des techniciens de la langue mais au moins qu’on puisse préserver notre langue et qu’on puisse la parler tous les jours ». Elle regrette d’ailleurs que ce dossier ait été abandonné auparavant et pour éviter cela, la ministre compte bien présenter une loi de Pays pour que le bilinguisme continu soit de mise. En revanche, elle indique que dans le futur, une seule école sera choisie par île ou par commune pour l’application du bilinguisme.