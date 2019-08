Jugé deux fois en moins d’une semaine pour du paka

Le vendeur de paka récidiviste de 29 ans passera cette fois-ci ses jours en prison. Lundi dernier il avait été condamné à six mois de prison avec sursis pour les mêmes faits. «Vous n‘avez pas saisi votre chance », lui a dit le président du tribunal.

Maruarai Kaitai n’est pas inconnu du tribunal. En effet, lundi dernier l’homme âgé de 29 ans avait déjà été présenté en comparution immédiate, pour avoir vendu des sticks de paka à Faa’a. Il avait été condamné à six mois de prison avec sursis et une mise à l’épreuve de 24 mois avec obligation de soins.

Ce vendredi, soit quelques jours seulement après avoir été condamné, le jeune homme se retrouvait encore en comparution immédiate et ce pour le même motif. Le président du tribunal Nicolas Léger lui a d’ailleurs rappelé qu’à sa sortie du tribunal lundi dernier, Maruarai avait expliqué qu’il allait changer de vie, « mais dès votre sortie du tribunal, vous avez continué à vendre du paka à la stèle ».

Le jeune homme a expliqué qu’il vend du paka depuis 10 ans et qu’il pouvait gagner jusqu’à 50 000 Fcfp par semaine. Il affirme qu’avec un «stick» acheté 500 Fcfp, il en vendait deux à 1000 Fcfp l’unité. Le président du tribunal étonné lui a fait remarquer que son fournisseur devait être « un oiseau rare » vu le prix auquel il vendait ses sticks.

Pour le ministère public représenté par Hélène Geiger, Maruarai Kaitai a considéré que vendre du paka est une « activité lucrative et manifestement sans trop de danger pour sa liberté d’aller et venir ». Elle a souligné que le jeune homme « a conscience que c’est une activité illicite mais il l’a poursuivie sans doute après avoir mesuré un petit bilan coût-avantage (…). Je vais vous demander d’inverser le bilan coût-avantage ». Elle a requis 6 mois ferme avec mandat de dépôt à l’encontre de Maruarai. Le tribunal lui a rappelé qu’il n’avait pas saisi sa chance, lundi dernier. Et l’a condamné à 18 mois de prison ferme.