Le fenua, « pays le plus accueillant du monde »

Le magazine Traveler a demandé à ses lecteurs-voyageurs de désigner les pays les plus « friendly » et « welcoming » et de la planète. Résultat : la Polynésie française sort en tête.

Condé Nast Traveller, est un magazine de voyage haut de gamme, édité à New York, mais vendu dans le monde entier. « Notre planète abrite des pays très accueillants, prêts à partager avec vous l’amour qu’ils portent à leur pays. C’est pourquoi, une fois de plus, nous avons demandé à nos lecteurs de voter pour les pays qu’ils considèrent comme les plus accueillants dans le cadre de nos Prix des lecteurs 2022 », écrit le magazine dans sa dernière édition. Philippe, Sri Lanka, Belize, Perou, Botswana, Costa Rica, Thaïlande, Nouvelle-Zélande, Colombie… Les lecteurs ont mis en avant leurs expériences de voyageurs tout autour du monde, mais c’est sur la Polynésie française que leur choix s’est arrêté pour la première place. « La douceur de son climat en fait une destination idéale toute l’année, et les habitants sont ravis de vous accueillir » précise Traveller.