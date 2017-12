Le Festival des îles du Vent : « une fenêtre ouverte sur le monde »

Des artistes venus du Burundi en Afrique, d’Inde, et de Taïwan vont participer au festival des îles du Vent, organisé par la troupe Manahau de Jean-Marie Biret, du 9 au 19 décembre prochains. Une invitation à la découverte et au voyage à travers des chants et des danses méconnus.

S’ouvrir aux autres, s’enrichir à leur contact : c’est l’objectif de la manifestation, lancée par Jean-Marie Biret il y a une dizaine d’années sous le titre de Festival de Papara. Cette année, l’événement prend de l’ampleur et est rebaptisé Festival des îles du Vent. Une soixantaine d’artistes venus d’Afrique et d’Asie vont y participer. Le chef de la troupe Manahau a voulu partager avec le public de Tahiti le plaisir qu’il prend, lors de festivals à l’étranger, à découvrir des cultures lointaines.

Quatre délégations participent à cette nouvelle édition. Un groupe du Burundi, qui pourrait bien se livrer à un « concours » de tambours avec les musiciens marquisiens de la troupe Toa Huhina lors de la soirée co-organisée avec la Maison de la culture, le 14 décembre. À leurs côtés, une délégation d’Inde, qui livrera un spectacle « très coloré, beau et surprenant », d’après Jean-Marie Biret qui dit avoir « hâte de voir la réaction des gens ». Deux groupes de Taïwan vont également participer à ce festival, dont Amis Kakeng, une troupe d’art contemporain qui va surprendre, promet le chef de la troupe Manahau.

En tout, quatre soirées sont programmées sur des scènes variées ; les spectacles seront tous différents. Au cours de leur séjour, les artistes étrangers se rendront aussi plusieurs écoles et lycées de Tahiti.

Pratique :

– Mercredi 13 décembre à 20h00 – Dîner au Méridien. Soirée Prestige – 8000 Fcfp / personne.

– Jeudi 14 décembre à 19h00 – Paepae a Hiro. Spectacle de danse Indigènes – 2000 Fcfp / personne.

– Vendredi 15 décembre à 19h00 – Espace culturel Manuiti à Paea. Spectacle de danse Esprits de la forêt – 1500 Fcfp / personne.

– Dimanche 17 décembre à partir de 9h00 – Brunch à l’Intercontinental Tahiti. Spectacle de danse Voyage autour du monde – 7000 Fcfp / personne.